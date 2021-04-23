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Kripto tosuncuk: Kolay para kazanmak isteyen 391 bin kişiyi çarptı

Kripto parayla ilgili endişeler gerçek oldu. Çiftlik Bank dolandırıcılığının benzeri bu kez "Thodex" isimli kripto para borsasında yaşandı. Şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, 391 bin kişinin işlem yaptığı sistemi kapatarak kayıplara karıştı. Kayıtlar bilinemediği için vurgunun boyutları belli değil ancak 300 milyon lira ile 2 milyar dolar arasında rakamlar telaffuz ediliyor.
 23 Nisan 2021 06:15
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Kripto tosuncuk: Kolay para kazanmak isteyen 391 bin kişiyi çarptı

Kripto varlık piyasasında yerli borsa Thodex skandalı patlak verdi. Thodex'un kurucusu Faruk Fatih Özer'in sistemi kapatarak kayıplara karışması, 391 bin kişilik mağdur ordusunu yarattı. Thodex'teki vurgunun boyutu milyar dolarlarla ifade ediliyor. Parasının akıbetini bilmeyen yaklaşık 400 bin kişiyi yüzüstü bırakın kripto dolandırıcılığı skandalında ilk sinyal 19 Nisan Pazartesi günü verildi. "Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" duyurusuyla başlayan oyalamalar peş peşe geldi.

ÖNCE "6 SAATLİK BAKIM" DEDİ
Bu duyurunun hemen ardından 20 Nisan'da da "Önemli Bilgilendirme" başlığı ile "Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız" açıklamasını yaptı.


4-5 GÜN DUYURUSUYLA SKANDAL PATLAK VERDİ
Thodex'in patronu Faruk Fatih Özer, 20 Nisan günü 6 saatlik bir bakım nedeniyle sistemi kapattığını duyurunca tedirginlik artmaya başladı. Ancak bu sürenin üzerinden saatlerce zaman geçmesine karşın borsa açılmadı ve 21 Nisan'da ise Thodex'ten yine "Önemli Bilgilendirme" başlığıyla yapılan üçüncü açıklamada ise bakım çalışmasının 4-5 gün süreceği duyurulunca büyük skandal patlak verdi.


MAĞDURLAR ADLİYELERE KOŞTU
Paralarını kaptıran yüzbinlerce kişi soluğu karakollarda ve adliyelerde aldı. 391 bin yatırımcıyı mağdur eden Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında şikayet yağarken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturma başlattı. Gelen şikayetlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şirketin Kadıköy'deki merkezinin bulunduğu Nida Kule'nin 16. katındaki ofisi bastı. İçeride kimseyi bulamayan polis ekipleri, ofiste detaylı arama yaptı.

Türkiye'nin en çok işlem yapan 3. Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer geçtiğimiz Salı günü İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yaptı. Sitede üzerinden işlem yapan vatandaşların paraları ise askıya alındı. Özer'in toplamda 2 milyar lira değerinde kripto para ile kayıplara karışması sonrası, vatandaşlar şirketin Göztepe'de bulunan ofisine geldi.


HESAPLARI KAPATIP ARNAVUTLUK'A UÇTU
Emniyet, Çiftlik Bank vurgunu benzeri bir yönteme başvurduğu iade edilen Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul'dan Arnavutluk Tiran'a havayoluyla gittiğini belirledi. Özer'in Avrupa'dan da Taylan'a uçtuğu iddia edildi. Twitter ve İnstagram gibi sosyal medya hesaplarını kapatan Fatih Faruk Özer'in izi yurt dışında sürülecek. Bu durum; kısa süre önce Çiftlikbank adıyla yaptığı dolandırıcılıktan sonra Uruguay'a kaçan 'Tosuncuk' adı konulan Mehmet Aydın'ı da hatırlattı.

PARALARINI ÇEKEMEDİLER
Mağdurların Avukatlarından Abdullah Üsame Ceran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Koineks Teknoloji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in sahip olduğu şirket tarafından 20 Eylül 2017'de kurulan Thodex isimli kripto para borsasında, yaklaşık bir haftadır banka hesaplarına para çekme hususunda aksaklık yaşandığı, bir süredir borsadaki paralarını banka hesaplarına transfer edemedikleri vurgulandı.

İbrahim Acar

Yeni Şafak
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