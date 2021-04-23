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Bağcılar'da fabrikada patlama
Bağcılar'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
|23 Nisan 2021 06:57
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