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Bağcılar'da fabrikada patlama

Bağcılar'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
 23 Nisan 2021 06:57
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Bağcılar'da fabrikada patlama

Bağcılar'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi
İhlas Haber Ajansı
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