Akaryakıtta sahte fatura ile vergi kaçırıyorlar

Akaryakıt sektöründe sahte fatura düzenlenmesi nedeniyle oluşan yıllık vergi geliri kaybı 7,6 milyar liranın üzerinde. Sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığına yol açan uygulamaların önüne geçmek için hazırlanan kanun teklifinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde, AK Parti sözcüleri ve Maliye Bakanlığının temsilcileri akaryakıt sektöründeki kayıt dışılığın boyutunu ortaya koydu. Verilen bilgiye göre, son 5 yılda yapılan operasyonlarda 397,8 milyon ton kaçak akaryakıt ürünü ele geçirildi. Ayrıca, 302 şirkette gerçekleştirilen denetimlerde elde edilen belgelere yönelik yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından bayiler aracılığıyla piyasaya bir yıl içerisinde 8,1 milyar liranın üzerinde sahte faturanın sürüldüğü belirlendi.

YÜZDE 30'U KAYIT DIŞI

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, akaryakıt sektörünün sahte fatura yoluyla kaçırdığı vergi konusunda şu bilgileri verdi: 2019 yılı KDV matrahı 66 milyar TL olarak tespit edildi. Yine bu matrah üzerinden hareket etmek suretiyle mükelleflerin yaklaşık olarak yüzde 30'unda risk faktörü dikkate alındı. Risk faktörü olarak dikkate alınan hususlar irdelendiğinde resmi kayıtlara yansımayan satış verilerinin yaklaşık yüzde 30'luk bir orana ulaştığı tespit edildi. Yani 2019 yılı KDV matrahı olan 66 milyarın yüzde 30'u riskli olarak tespit edildi. Şimdi, buradan hareketle, riskli olduğu değerlendirilen akaryakıt istasyonlarında resmi verilerin en az yüzde 30'u oranında kayıt dışı satış gerçekleştirildiği varsayımı altında yani 66 milyar TL'nin yüzde 30'u dikkate alınmak suretiyle yıllık bazda 19,1 milyar TL kayıt dışı satış olduğu tahmini ortaya çıktı. Yani tahminimiz 19,1 milyar TL'lik bir tutar. Bunun üzerinden de kurumlar vergisi, gelir vergisi ve KDV toplamı olmak üzere kayıt dışı olduğu tahmin edilen satış tutarı bur vergi dilimleri değerlendirilmek suretiyle tahmini olarak yıllık yaklaşık 7,6 milyar liralık bir vergi kaybı söz konusu olduğu sonucuna ulaşmış olduk.

FATURASIZ SATIŞ

Teklif sahibi AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyıldız ise, akaryakıt sektöründe sahte fatura sistemi ile nasıl vergi kaçırıldığını şu sözlerle anlattı: Yapılan operasyonlarda dağıtım şirketlerinin bayilerince dağıtıcılardan alınan akaryakıt faturalarını, ödeyecekleri vergileri düşük göstermek için fatura temin etmek isteyen firmalar adına düzenlendiği, akaryakıtın ise diğer bazı dağıtım şirketlerine veya bunların bayilerine faturasız olarak satıldığı anlaşılmıştır. Bu akaryakıtı faturasız alan dağıtıcıların veya bayilerin ise sahte fatura düzenlemek amacıyla faaliyet yürüten diğer firmalardan temin ettikleri faturaları kullanarak faturasız akaryakıtın sevk ve satışını yasalmış gibi göstermek suretiyle akaryakıtı piyasa sürdükleri tespit edilmiştir.