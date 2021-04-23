81 ilin döner haritası çıkarılacak
|23 Nisan 2021 07:40
|+Aa- Yazdır
Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), döner sektörünün sanayileşmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesi amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara hız verdi. Türkiye genelinde tüm döner üretim ve satış noktaları kayıt altına alınacak. Geleneksel dönerin itibar ve ekonomik güç kazanması sağlanacak. Bu proje ile dönerin sanayileşmesi konusunda büyük adım atılacağını ifade eden UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan "Mücadelemiz, geleneksel dönerimize önce ülkemizde sonra dünyada sahip çıkmaktı. Devletimizin desteğiyle 'Döner Türkiye Türkiye'nindir" diyerek hak ettiği itibarı sağladık. Şimdi sektördeki başı bozukluğu yine Bakanlıklarımız ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla ortadan kaldırıyoruz. Dönerin tanımından kayıt altına alınmasına, sektör çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesinden sektörün denetlenmesine kadar birçok konuda imzamız bulunacak" dedi.
Yılda yaklaşık 540 bin ton dönerin tüketildiği Türkiye'de şimdiki hedeflerinin, net rakamların belirlenmesi amacıyla bir harita oluşturmak olduğunu ifade eden Mehmet Mercan "Dönerin sanayileşmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması yolunda önemli bir adım atıyoruz. Türkiye genelinde bölge, il, ilçe bazlı oluşturacağımız bu harita ile ülkemizin döner üretimi ve tüketimi konusunda fotoğrafını çekeceğiz. Bunun için 81 ilimizde bulunan UDOFED temsilcilikleri ile saha çalışmalarına başladık. Oluşturacağımız Döner Haritası ile kayıt dışılığın önüne geçeceğimiz gibi gıda güvenliği konusunda da çok önemli ve etkin olacağız. Destek bekliyoruz, hep beraber dönerimizi küresel bir marka yapalım" şeklinde konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar'
23 Nisan 2021 09:33
|Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Hatay açıklarında
22 Nisan 2021 14:09
|'Elektrik şirketlerine yapılacak yardım faturaya yansıtılacak' iddiası yalanlandı
22 Nisan 2021 14:04
|Esnafın yüzde 65'i borçlu
22 Nisan 2021 10:07
|Pandemi 'veresiye defteri' dönemini de bitirdi
22 Nisan 2021 07:05
|OYAK, Sagra, Saralle ve Tadelle markalarını satın aldı
20 Nisan 2021 18:17
|Maliyet artışı tüketiciyi de firmaları da vuruyor
19 Nisan 2021 07:50
|Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
18 Nisan 2021 14:16
|Kanal İstanbul'a Montrö formülü
17 Nisan 2021 09:24
|Özel hastanelere 'fahiş fiyat' isyanı
17 Nisan 2021 08:20