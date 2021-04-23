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81 ilin döner haritası çıkarılacak

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan "81 ilde dönerin haritasını çıkaracağız. Tanımından kayıt altına alınmasına, sektör çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesinden denetim ve gıda güvenliğine kadar birçok alanda çalışma başlattık" dedi.
 23 Nisan 2021 07:40
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81 ilin döner haritası çıkarılacak

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED), döner sektörünün sanayileşmesi ve kayıt dışının önüne geçilmesi amacıyla başlatmış olduğu çalışmalara hız verdi. Türkiye genelinde tüm döner üretim ve satış noktaları kayıt altına alınacak. Geleneksel dönerin itibar ve ekonomik güç kazanması sağlanacak. Bu proje ile dönerin sanayileşmesi konusunda büyük adım atılacağını ifade eden UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan "Mücadelemiz, geleneksel dönerimize önce ülkemizde sonra dünyada sahip çıkmaktı. Devletimizin desteğiyle 'Döner Türkiye Türkiye'nindir" diyerek hak ettiği itibarı sağladık. Şimdi sektördeki başı bozukluğu yine Bakanlıklarımız ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalarla ortadan kaldırıyoruz. Dönerin tanımından kayıt altına alınmasına, sektör çalışanlarına Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmesinden sektörün denetlenmesine kadar birçok konuda imzamız bulunacak" dedi.

Yılda yaklaşık 540 bin ton dönerin tüketildiği Türkiye'de şimdiki hedeflerinin, net rakamların belirlenmesi amacıyla bir harita oluşturmak olduğunu ifade eden Mehmet Mercan "Dönerin sanayileşmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması yolunda önemli bir adım atıyoruz. Türkiye genelinde bölge, il, ilçe bazlı oluşturacağımız bu harita ile ülkemizin döner üretimi ve tüketimi konusunda fotoğrafını çekeceğiz. Bunun için 81 ilimizde bulunan UDOFED temsilcilikleri ile saha çalışmalarına başladık. Oluşturacağımız Döner Haritası ile kayıt dışılığın önüne geçeceğimiz gibi gıda güvenliği konusunda da çok önemli ve etkin olacağız. Destek bekliyoruz, hep beraber dönerimizi küresel bir marka yapalım" şeklinde konuştu.
Türkiye
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