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4 ilde Bylock kullanıcısı 18 kişiye operasyon

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve itirafçıların beyanları doğrultusunda kimlikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
 23 Nisan 2021 07:30
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ'nun haberleşme ağı olan Bylock kullanıcısı olduğu ve itirafçılar tarafından verilen ifadelerden hareket ederek kimlikleri tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Polis ekipleri, İstanbul merkezli İzmir, Tekirdağ ve Kırklareli'de sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin ihraç öğretmen, ihraç vergi müfettişi ve özel sektörde çalışan kişilerden oluştuğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin örgütün mahrem ve bölge yapılanmasında sorumlu oldukları belirlendi.

Polis ekipleri şüphelilere ait adreslerde uzun süre arama yaptı.

Başakşehir'de gözaltına alınan bir şüpheli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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