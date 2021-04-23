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Komisyon çalışma takvimini oluşturdu

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu çalışma takvimini oluşturdu
 23 Nisan 2021 08:10
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Komisyon çalışma takvimini oluşturdu

Komisyon dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Komisyon Başkanı AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, çalışma takvimi çerçevesinde 12 toplantı yapmayı düşündüklerini, bu toplantılarda kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini komisyonda ağırlamak istediklerini söyledi. Çalık, bu alanda uluslararası düzeyde faaliyet gösteren inisiyatifleri dinlemeyi de arzu ettiklerini belirterek, "UN'in Türkiye temsilcisini, 'UN Women'ı, UNDP'yi, UNFPA'yi davet edelim diye öngörüyoruz" dedi.

Çalık, "Yaptığımız yasal düzenlemelerin uygulamalarından kaynaklı aksaklıkları da görmemiz, uygulamayı her alanda yaygınlaştırarak hayata geçirmemiz gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın kadına yönelik şiddete karşı mücadelesini herkes biliyor. Kadının güçlü olduğu yerde aile güçlü, ailenin güçlü olduğu yerde toplum güçlü olur" dedi.
TRT
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