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Mağdurların 'Thodex' paniği!

Türkiye dev bir dolandırıcılık iddiasıyla karşı karşıya... 390 bin yatırımcısı olan kripto para borsası Thodex'in kurucusu şirkete erişimi kapattı ve yurtdışına uçtu. 2 milyar dolarlık dolandırıcılık şüphesiyle ilgili soruşturma açıldı ve MASAK devrede. Mağdurlar adliyeye koştu, CEO döneceğini savundu
 23 Nisan 2021 08:14
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Mağdurların 'Thodex' paniği!

Milliyet'ten Elif Altun'un haberine göre: Kripto para dünyası dev bir dolandırıcılık iddiasıyla sarsıldı. Yüz binlerce yatırımcının kripto parasının bulunduğu kripto para borsası Thodex'in bir anda işleme kapanmasının ardından kurucusu Faruk Fatih Özer'in de 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı öne sürüldü.

Salı günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden Özer'den geriye 390 bini aşkın mağdur ile İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken kameralara yansıyan fotoğrafı kaldı. Özer hakkında suç duyurusunda bulunan kripto para mağdurları, Özer'in yakalanmasını istedi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine harekete geçerek Thodex hakkında resen soruşturma başlattı. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin Kadıköy'de merkezine giden binada inceleme yaptı. İnternet sitesine iki gündür erişilemeyen borsanın çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenilirken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Tiran'a uçtuğu belirlendi.

Başsavcılık soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gizlilik kararı alındığı, mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerinin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde alındığını belirtti. MASAK da firmanın Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke konularak inceleme başlattı.

Şirket 21 Nisan'da "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.

Dün İstanbul Adliyesi'nde "nitelikli dolandırıcılık" için suç duyurusunda bulunuldu. Mağdur avukat Abdullah Üsame Ceran dilekçesinde, çok sayıda vatandaşın çok ciddi meblağlarda zarara uğraması ve birikimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, şüpheli ve varsa tespit edilecek diğer şüphelilerin taşınmazlarına, her türlü hesaplarına el konularak şirkete kayyum atanılması istedi.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını savundu. Özer, "Birkaç gün içinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.

Özer şu iddialarda bulundu: "Ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma tespit edilmiştir.

Teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım. 700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum."

Mağdurlardan suç duyurusu

Mağdur Serkan Kılınç da avukatı Sinan Keskin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kılınç'ın zararının 160 bin TL olduğu belirtilerek, "Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen müvekkil, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan ve Thodex internet ortamında faaliyet gösteren şirketten 150k adet BitTorret, 50k adet Holocoin, 15k adet Dogecoin, 3k adet Stellar ve 7k adet Ripple kripto para almıştır. Müvekkilin almış olduğu kripto para değerleri piyasadaki değişiklikler saklı kalmak kaydıyla hali hazırda 160 bin TL'dir" denildi.

Dilekçede, şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in aralarında Serkan Kılınç'ın da bulunduğu yaklaşık 400 bin kişiden yatırım amacıyla aldığı 2 milyar dolar tutarındaki paraları uhdesine geçirerek yurtdışına kaçtığı belirtildi. Dilekçede şirket adresinde hali hazırda hiçbir yetkili bulunmadığı belirtildi.

Söz konusu vakanın ülkenin belki de parasal hacmi en yüksek olan dolandırıcılık eylemlerinden biri olduğu belirtilen dilekçede, "Böylesine büyük bir dolandırıcılık eyleminin tek bir kişi tarafından icra edilemeyeceği, suç eylemlerinin gerçekleştiği şirket bünyesindeki yetkililerin de soruşturulması gerektiği, bu minvalde suç örgütünün gündeme geleceği öngörülmektedir" denildi.
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