Mağdurların 'Thodex' paniği!
|23 Nisan 2021 08:14
|+Aa- Yazdır
Milliyet'ten Elif
Altun'un haberine göre: Kripto para dünyası dev bir dolandırıcılık iddiasıyla
sarsıldı. Yüz binlerce yatırımcının kripto parasının bulunduğu kripto para borsası
Thodex'in bir anda işleme kapanmasının ardından kurucusu Faruk Fatih Özer'in
de 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı öne sürüldü.
Salı günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'a giden Özer'den geriye 390 bini aşkın mağdur ile İstanbul Havalimanı'ndan ayrılırken kameralara yansıyan fotoğrafı kaldı. Özer hakkında suç duyurusunda bulunan kripto para mağdurları, Özer'in yakalanmasını istedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da iddialar üzerine harekete geçerek Thodex hakkında resen soruşturma başlattı. "Nitelikli dolandırıcılık" ve "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında şirketin Kadıköy'de merkezine giden binada inceleme yaptı. İnternet sitesine iki gündür erişilemeyen borsanın çalışanlarının ifadelerine başvurulduğu öğrenilirken, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de Tiran'a uçtuğu belirlendi.
Başsavcılık soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gizlilik kararı alındığı, mağdur ve şirket çalışanlarının ifadelerinin İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde alındığını belirtti. MASAK da firmanın Türkiye'deki finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke konularak inceleme başlattı.
Şirket 21 Nisan'da "yeni bir ortak geleceği" gerekçesiyle işlemlerin kapatıldığını
ve bu sürecin 4-5 gün süreceğini duyurmuştu.
Dün İstanbul Adliyesi'nde "nitelikli dolandırıcılık" için suç duyurusunda bulunuldu. Mağdur avukat Abdullah Üsame Ceran dilekçesinde, çok sayıda vatandaşın çok ciddi meblağlarda zarara uğraması ve birikimlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, şüpheli ve varsa tespit edilecek diğer şüphelilerin taşınmazlarına, her türlü hesaplarına el konularak şirkete kayyum atanılması istedi.
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, yazılı açıklamasında kaçmadığını savundu.
Özer, "Birkaç gün içinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği
içinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin
önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim" dedi.
Özer şu iddialarda bulundu: "Ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma tespit edilmiştir.
Teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile
nihai görüşmeleri yapmak için 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım.
700 bine yakın kullanıcımızın sadece 30 bine yakın kısmında şüpheli durum söz
konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı
şirket hesaplarında mevcuttur. Hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna
duyururum."
Mağdurlardan suç duyurusu
Mağdur Serkan Kılınç da avukatı Sinan Keskin aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Kılınç'ın zararının 160 bin TL olduğu belirtilerek, "Yıllarca çalışarak elde ettiği birikimiyle yatırım yapmak isteyen müvekkil, 2017 yılında Faruk Fatih Özer tarafından kurulan ve Thodex internet ortamında faaliyet gösteren şirketten 150k adet BitTorret, 50k adet Holocoin, 15k adet Dogecoin, 3k adet Stellar ve 7k adet Ripple kripto para almıştır. Müvekkilin almış olduğu kripto para değerleri piyasadaki değişiklikler saklı kalmak kaydıyla hali hazırda 160 bin TL'dir" denildi.
Dilekçede, şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in aralarında Serkan Kılınç'ın
da bulunduğu yaklaşık 400 bin kişiden yatırım amacıyla aldığı 2 milyar dolar
tutarındaki paraları uhdesine geçirerek yurtdışına kaçtığı belirtildi. Dilekçede
şirket adresinde hali hazırda hiçbir yetkili bulunmadığı belirtildi.
Söz konusu vakanın ülkenin belki de parasal hacmi en yüksek olan dolandırıcılık eylemlerinden biri olduğu belirtilen dilekçede, "Böylesine büyük bir dolandırıcılık eyleminin tek bir kişi tarafından icra edilemeyeceği, suç eylemlerinin gerçekleştiği şirket bünyesindeki yetkililerin de soruşturulması gerektiği, bu minvalde suç örgütünün gündeme geleceği öngörülmektedir" denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
23 Nisan 2021 09:27
|Montrö'de ikinci dalga
23 Nisan 2021 09:18
|Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
23 Nisan 2021 08:40
|Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
23 Nisan 2021 08:36
|Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi: Bizi de vurup gitti
23 Nisan 2021 08:30
|Galata Köprüsü'nden denize itilen kişi boğuldu
23 Nisan 2021 07:56
|Akaryakıtta sahte fatura ile vergi kaçırıyorlar
23 Nisan 2021 07:20
|Bağcılar'da fabrikada patlama
23 Nisan 2021 06:57
|Kripto tosuncuk: Kolay para kazanmak isteyen 391 bin kişiyi çarptı
23 Nisan 2021 06:15
|AVM'de güvenlik ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga
22 Nisan 2021 22:12