1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi

Çalışma Bakanlığı'na getirilen Vedat Bilgin, görevdeki ilk aylarını işçi ve memur zamlarının belirleneceği zorlu pazarlık masasında geçirecek.
 23 Nisan 2021 08:45
+Aa- Yazdır
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre;

Aile ve Çalışma Bakanlığı'nın bölünerek ikiye ayrılmasının ardından Çalışma Bakanlığı'na getirilen Vedat Bilgin'i zor bir zam pazarlığı süreci bekliyor. Bilgin kamuda çalışan milyonlarca işçi ve memurun zammının belirleneceği bu yılki pazarlık masasında hükümet adına görüşmeleri yürütecek. Memur-Sen yönetimi, bir önceki toplu sözleşme görüşmelerinde, görevden alınan Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile ciddi gerginlik yaşamıştı.

SEÇİM ZAMMI

Vedat Bilgin, yeni görevindeki en önemli sınavlarından birini önümüzdeki ağustos ayında gerçekleştirilecek memur toplu sözleşme görüşmelerinde verecek. Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalarıyla yapılacak görüşmelerde 3 milyon 150 bin memurun 2022 ve 2023 zam oranları için pazarlık gerçekleştirilecek. Memurun alacağı zam 2 milyon 330 bin memur emeklisine de aynı oranlarda yansıtılacak. Vedat Bilgin, en önemli sınavlarından birini ağustosta gerçekleştirilecek 3 milyon 150 bin memurun toplu sözleşme görüşmelerinde verecek.

Bakan Bilgin'in memur sendikalarıyla yapacağı zam pazarlığı kritik önem taşıyor. Memurun 2 yıllık zam dönemine 2023 seçimleri denk geldiği için pazarlık masasında memurun eli daha güçlü olacak. Bununla birlikte Bilgin, hükümetin kamuda kemer sıkma politikasına da uygun hareket etmek zorunda kalabilecek.

700 BİN KAMU İŞÇİSİ İÇİN MASAYA OTURULACAK

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, memur sendikalarından önce 700 bin kamu işçisinin 2021-2022 zammı için işçi sendikalarıyla pazarlık masasına oturacak. Taşerondan kadroya geçtikten sonra ilk kez toplu iş sözleşmesine dahil edilen işçilerin beklentilerinin yüksek olması nedeniyle Bilgin'in pazarlık masasında zorlanacağı ifade ediliyor. Türk-İş'in bu yıl ilk kez Hak-İş'le birlikte hareket ederek güç birliği yapması da Bilgin için önemli zam sınavı olacak. Bakanlıkların ayrılması işçi ve işveren kesiminde olumlu karşılandı. Tek koltukta iki bakanlık modeli eleştiriliyordu.
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Skandalın perde arkası ortaya çıktı! Miçotakis itiraf etti
23 Nisan 2021 07:54		 İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor
23 Nisan 2021 06:40
AK Parti logosunu 23 Nisan için değiştirdi
23 Nisan 2021 01:33		 İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi
23 Nisan 2021 01:27
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı
23 Nisan 2021 00:21		 Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
23 Nisan 2021 00:15
23 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Nisan 2021 00:09		 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
22 Nisan 2021 23:46
İmamoğlu: 21 ayda İBB 9 milyar lira dış borç ödedi
22 Nisan 2021 22:44		 Terör örgütüne karşı 9 bin 630 operasyon yapılacak
22 Nisan 2021 21:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur09:38 - Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor09:35 - 6 ağaç kesen sanıklara 100'er ağaç dikme cezası09:33 - 'Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar'09:29 - ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir09:27 - TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
09:20 - Bitcoin çok sert düşüşe geçti09:18 - Montrö'de ikinci dalga09:15 - Kulislerde HSK üyeliği heyecanı09:15 - Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı09:09 - Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı08:59 - Şevval Sam: Koronavirüse yakalanmışım, farkında değilmişim
08:58 - Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu08:46 - Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama08:45 - Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi08:40 - Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı08:36 - Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
08:30 - Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi: Bizi de vurup gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
HSK bir hakimi ihraç etti, 8 itirazı ise reddetti
İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi
Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?
Mağdurların 'Thodex' paniği!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
keratin 4
ayakta yanma hissi 3
bir ünite kan verene bir porsiyon büryan 3
Ref ref 2
düşünceleri ifade etme biçimi 1
reflektör 3
kısıtlı zamanın daha verimli kullanılması 1
Seğmen 2
Biri koronayı toparlayıp bir belgesel hazırlasa 1
eski kumbaralar 2
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam