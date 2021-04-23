1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi: Bizi de vurup gitti

Kripto para alım satımı yapılan Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in, piyasadan topladığı paralarla yurtdışına kaçtığı ileri sürüldü. Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Özer'in ağabeyi Güven Özer, "Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Çok akıllı ve dürüst bir çocuktur. Bizi de vurup gitti" dedi. Akşam saatlerinde ise Faruk Fatih Özer açıklama yaparak, "Birkaç gün içinde Türkiye'ye döneceğim" dedi.
 23 Nisan 2021 08:30
+Aa- Yazdır
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi: Bizi de vurup gitti


Türkiye'de işlem yapan kripto para borsalarından Thodex'te işlem yapılamıyor. 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Fatih Faruk Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla Arnavutluk'a kaçtığı iddiası var. Vurgun iddiası yargıya taşındı, suç duyuruları üzerine başsavcılık soruşturma başlattı.

Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama geldi.


Özer, "Yaklaşık 3 aydır sürdürülen ortaklık görüşmeleri sırasında mali ve dijital veriler birlikte incelendiğinde şirket hesaplarında anormal bir dalgalanma olduğu geçen hafta itibari ile tespit edilmiştir. Bunun sebep ve kaynaklarının ne olduğunun tespiti için Thodex Platformu geçici süre ile işleme kapatılmıştır" dedi.

'''KAYBOLDUĞUM İDDİALARI ASILSIZ''

"Şirket teknik ekibimiz bu araştırmayı yaparken şahsım olarak yurt dışı yatırımcı ile nihai görüşmeleri yapmak izin 19.04.2021 tarihinde yurt dışına çıkmış bulunmaktayım" diyen Özer, " Yaklaşık 391 bin kişiyi 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır" diye konuştu.

Özer'in açıklaması şu şekilde devam etti:

"Sayın kullanıcılardan önemle rica ettiğim husus, şirketimiz tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesidir. Şahsım da birkaç gün içerisinde Türkiye'ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim"

"AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTU"

Hürriyet gazetesine konuşan Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer, "Kardeşim çok iyi bir insandı. Yıllardır da kripto para işleriyle uğraşıyor. Bizi de vurup gitti. Nasıl böyle bir şey yaptı, anlayamadım. Ben de şirkete gelip giderdim. Hakkımda bir soruşturma var mı bilmiyorum. Kardeşimin böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Çok akıllı ve dürüst bir çocuk. Arkasında başka şeyler olabilir. Ben de gelişmeleri televizyonlarda takip ediyorum. Kardeşim yurtdışına gitmiş. Ona bir iki gündür ulaşamıyorum. Ne olduğunu anlamadım" dedi.

MAĞDURLAR NE DEDİ?

"30 MİLYON LİRAM VARDI"

Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçtığı haberinin ardından mağdurlar şirketin merkezine geldi. Mağdurlardan Caner Şen, binaya geldiğinde ofisin boş olduğunu öğrenince çılgına döndü. Polisi arayan Şen, ekiplerin gelmesiyle binaya girmek istedi. Şen, yaptığı açıklamada "Kitap basım işleriyle uğraşıyorum. Şirketim var. Geçtiğimiz yıl 4 milyon liralık coin aldım. İlk zamanlar sorunsuz çalışıyordu. Param katlanarak çoğaldı. En son 30 milyon lirayı buldu. Geçen cuma günü aksaklıklar yaşanınca paramı çekmeye çalıştım. Başarısız oldum. Şirket yetkililerini aradım, sorun var düzelince paranız yerine gelecek dediler. Ancak kandırdılar. Ben paramı istiyorum. Bu kişilerin tüm mal varlıkları dondurulmalıdır" dedi.

"BENİM AKLIMA TOSUNCUK GELDİ"

Göztepe'deki şirket merkezine gelen mağdurlarından biri olan Haluk Metin, "İçeride 123 bin lira param vardı. Çok para kazandım ama çekmedim. Allah gözümüzü doyurmadı. Hep daha fazla kazanırım dedim. Küçük bir çocuk gelip bize hayat dersi verdi. Bütün paramızı götürdü. Haberi ilk duyduğumda aklıma 'tosuncuk' geldi. Firma hakkında şikayetçi olacağım. Daha önceden de borsada para kaybettim. Eski borsa mağdurlarındanım. Başımıza bu da geldi" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
23 Nisan 2021 09:27		 Montrö'de ikinci dalga
23 Nisan 2021 09:18
Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
23 Nisan 2021 08:40		 Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
23 Nisan 2021 08:36
Mağdurların 'Thodex' paniği!
23 Nisan 2021 08:14		 Galata Köprüsü'nden denize itilen kişi boğuldu
23 Nisan 2021 07:56
Akaryakıtta sahte fatura ile vergi kaçırıyorlar
23 Nisan 2021 07:20		 Bağcılar'da fabrikada patlama
23 Nisan 2021 06:57
Kripto tosuncuk: Kolay para kazanmak isteyen 391 bin kişiyi çarptı
23 Nisan 2021 06:15		 AVM'de güvenlik ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga
22 Nisan 2021 22:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur09:38 - Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor09:35 - 6 ağaç kesen sanıklara 100'er ağaç dikme cezası09:33 - 'Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar'09:29 - ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir09:27 - TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
09:20 - Bitcoin çok sert düşüşe geçti09:18 - Montrö'de ikinci dalga09:15 - Kulislerde HSK üyeliği heyecanı09:15 - Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı09:09 - Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı08:59 - Şevval Sam: Koronavirüse yakalanmışım, farkında değilmişim
08:58 - Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu08:46 - Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama08:45 - Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi08:40 - Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı08:36 - Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
08:30 - Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi: Bizi de vurup gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
HSK bir hakimi ihraç etti, 8 itirazı ise reddetti
İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi
Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?
Mağdurların 'Thodex' paniği!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iyi paraya nelerden vazgeçebilirsiniz 1
biliyormusun.net 1
kediler sahibini seçer 1
Seğmen 2
multi 1
thodex in durumu 6
doktor mühendis kaçıran ilçe 2
İftar topu 1
bir sıfır önde başlamak 3
ebleh 2
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam