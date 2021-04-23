1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, annesinin boğazını keserek öldürüp valize koyan ardından evde uyuyan bir kişi, polisler tarafından yakalandı. Şahıs bir anlık öfkeyle annesini öldürdüğünü itiraf etti.
 23 Nisan 2021 08:36
+Aa- Yazdır
Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı

Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 49300. Sokak'taki tatil sitesinin görevlisi, bir apartmandaki evde kadın cesedi olduğu ihbarında bulundu.

VALİZ İÇİNDE CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye giden polisler, apartmanın 13. katındaki dairede yaptıkları incelemede, eşinden boşanmış olan 65 yaşındaki M.Y.'nin koridorda valiz içinde cansız bedenine ulaştı.

EVDE UYURKEN BULUNDU

Evde arama yapan ekipleri, M.Y.'nin oğlu M.A.'yı uyurken buldu. Şahısla yapılan görüşmede M.A., annesini bir anlık kızgınlık neticesinde öldürdüğünü itiraf ederek, suç aletini teslim etti.

Şahsın yapılan incelemesinde şizofreni hastası olduğu, zaman zaman annesine şiddet uyguladığı tespit etildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
23 Nisan 2021 09:27		 Montrö'de ikinci dalga
23 Nisan 2021 09:18
Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı
23 Nisan 2021 08:40		 Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi: Bizi de vurup gitti
23 Nisan 2021 08:30
Mağdurların 'Thodex' paniği!
23 Nisan 2021 08:14		 Galata Köprüsü'nden denize itilen kişi boğuldu
23 Nisan 2021 07:56
Akaryakıtta sahte fatura ile vergi kaçırıyorlar
23 Nisan 2021 07:20		 Bağcılar'da fabrikada patlama
23 Nisan 2021 06:57
Kripto tosuncuk: Kolay para kazanmak isteyen 391 bin kişiyi çarptı
23 Nisan 2021 06:15		 AVM'de güvenlik ile vatandaş arasında tekme- tokat kavga
22 Nisan 2021 22:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:42 - Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur09:38 - Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor09:35 - 6 ağaç kesen sanıklara 100'er ağaç dikme cezası09:33 - 'Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar'09:29 - ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir09:27 - TIR ile beton mikseri kafa kafaya çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
09:20 - Bitcoin çok sert düşüşe geçti09:18 - Montrö'de ikinci dalga09:15 - Kulislerde HSK üyeliği heyecanı09:15 - Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı09:09 - Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı08:59 - Şevval Sam: Koronavirüse yakalanmışım, farkında değilmişim
08:58 - Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu08:46 - Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili açıklama08:45 - Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi08:40 - Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı08:36 - Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
08:30 - Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi: Bizi de vurup gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
HSK bir hakimi ihraç etti, 8 itirazı ise reddetti
İçişleri Bakanı Soylu, Thodex'in sahibi Fatih Faruk Özer'i tanımadığını bildirdi
Rekabet Kurumundaki daire başkanı trendyol'a transfer oldu
'Kamera kayıtlarındaki konuşmaları' deşifre eden memur suç işlemiş midir?
Mağdurların 'Thodex' paniği!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
birden fazla mutasyonlu virüs 1
eski kumbaralar 2
Dört yapraklı yonca 3
polisin kağıt toplayıcısına ceza kesmesi 3
söz ve yazı 1
timsah gözyaşı 2
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı 3
Peygambere hakaret özgürlük değildir 6
Çorba sevmeyen nesil 1
yıkıcı değil yapıcı olmak 3
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam