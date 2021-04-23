Annesini öldürüp valize koydu, uyurken polise yakalandı
|23 Nisan 2021 08:36
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Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 49300. Sokak'taki tatil sitesinin görevlisi, bir apartmandaki evde kadın cesedi olduğu ihbarında bulundu.
VALİZ İÇİNDE CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
İhbar üzerine bölgeye giden polisler, apartmanın 13. katındaki dairede yaptıkları incelemede, eşinden boşanmış olan 65 yaşındaki M.Y.'nin koridorda valiz içinde cansız bedenine ulaştı.
EVDE UYURKEN BULUNDU
Evde arama yapan ekipleri, M.Y.'nin oğlu M.A.'yı uyurken buldu. Şahısla yapılan görüşmede M.A., annesini bir anlık kızgınlık neticesinde öldürdüğünü itiraf ederek, suç aletini teslim etti.
Şahsın yapılan incelemesinde şizofreni hastası olduğu, zaman zaman annesine şiddet uyguladığı tespit etildi.
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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