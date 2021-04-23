Şevval Sam: Koronavirüse yakalanmışım, farkında değilmişim
|23 Nisan 2021 08:59
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'Yasak Elma' dizisinin oyuncuları Eda Ece ve Şevval Sam, önceki gün Levent'te görüntülendi. Sam, "Ben de Kovid-19'a yakalanmışım, atlatmışım, farkında değilim" dedi.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre;
Şevval Sam, "Set güzel gidiyor maşallah Kovid-19 vakalarımız da bitti" dedi. Koronavirüs'ü atlatan oyuncu Eda Ece ise, "Benim çok ateşim oldu. Hastaneye yatıp solunum kaybedecek kadar şey olmadı. O yüzden çok ağır geçirmedim ama çok öksürük ve ateşle boğuştum" dedi.
Eda Ece, annesi ve babasının iki yıldır evden çıkmadığını söylerken, "Korkuyor tabii insan genciz atlarız filan diye ama annem ve babamı iki yıldır evden çıkarmıyoruz. Aşılarını da oldular iyiler" dedi.
Koronavirüsü atlattığını söyleyen Şevval Sam, "Ben de Kovid-19'a yakalanmışım, atlamışım farkında değilim. Allah'tan kimseye bulaştırmamışım. Eda'dan bir ay önce ben geçirmişim. Sürekli test yaptırıyoruz antikorum yüksek çıktı. Bende varmış farkında değilmişim" dedi.
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