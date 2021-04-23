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Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki heyet ve çocuklar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
 23 Nisan 2021 09:09
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki heyet ve çocuklar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek.

Anadolu Ajansı
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