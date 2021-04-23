Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki heyet ve çocuklar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
|23 Nisan 2021 09:09
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki heyet ve çocuklar ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Selçuk, Anıtkabir özel defterini imzaladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:
Aziz Atatürk çocuk sevgisini insan sevgisinin temeline yerleştirdiniz ve çocuklarımıza 23 Nisan'ı bayram olarak hediye ettiniz. Bilmenizi isteriz ki bu milletin çocukları dünyadaki diğer çocuklardan geride kalmayacak. Onlar sizi sadece 23 Nisanlarda değil her gün hürmetle anmayı sürdürecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kulislerde HSK üyeliği heyecanı
23 Nisan 2021 09:15
|Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
23 Nisan 2021 01:41
|Kamu İç Denetim Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı
23 Nisan 2021 01:17
|HSK bir hakimi ihraç etti, 8 itirazı ise reddetti
23 Nisan 2021 00:56
|İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
23 Nisan 2021 00:54
|İstanbul İl MEM'den idari izin genelgesi
22 Nisan 2021 21:50
|Antalya'da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak
22 Nisan 2021 21:45
|Bazı beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
22 Nisan 2021 21:20
|Başkale'deki depremzedeler için kalıcı konutlar yapılacak
22 Nisan 2021 20:32
|82 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
22 Nisan 2021 19:02