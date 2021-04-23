Kulislerde HSK üyeliği heyecanı
|23 Nisan 2021 09:15
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Hürriyet'ten Gizem Karakış ve Oya Armutçu'nun haberine göre: Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle, akademisyen ve avukatlar arasından HSK üyesi olmak isteyenlerin TBMM Başkanlığı'na başvuru süresi dün saat 18.00'de sona erdi. HSK üye adaylığı için 117 başvurunun yapıldığı öğrenildi.
7 ÜYE İÇİN KRİTİK SEÇİM SÜRECİ: Karma Komisyon'da belirlenecek 21 isim arasından 7'si TBMM Genel Kurulu tarafından HSK üyeliğine seçilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'ın doğal üyeleri olduğu HSK'ya 4 üyeyi ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan doğrudan seçecek.
MUHALEFET DESTEĞİ GEREKİYOR: TBMM Karma Komisyon'da önce aday belirlemek için seçim yapılacak. Bir adayın seçilebilmesi için ilk turda en az 35, ikinci turda ise en az 31 oy alması gerekiyor. Aksi halde en çok oy alan adaylar arasında kura çekilecek. 52 üyenin yer alacağı Karma Komisyonu'nda AK Parti ve MHP'nin üye sayısı ise 30. Aday belirlemek için muhalefetin desteği gerekiyor. TBMM Genel Kurulu'nda üye seçiminde de cumhur ittifakının birinci turda seçim için gereken 400, ikinci turda seçim için 360 oyu da yok. İkinci turda gerekli oy sağlanamazsa, en çok oyu alan iki aday arasından kura çekilecek.
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