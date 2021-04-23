Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
Gülben Ergen , son dönemde hızla değerlenen kripto para dünyası ile ilgili konuştu.
|23 Nisan 2021 09:15
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Hızla değer kaybeden kripto para yatırımlarından zarar ettiğini açıklayan sanatçı Gülben Ergen, önceki gün Etiler'de görüntülendi.
'GİTTİ GİDEN'
Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre;
'Sormayın tepetaklak olduk. Düştü çok moralim bozuk,' diyen Gülben Ergen, "Gitti giden. Yok canım küçük küçük kayıplar. İlle bir şey yatırım diye yapılmaz, zaten kazanmadığımız bir dönemdeyiz neyin yatırımını yapacağız. Bunun dünyalı bir hareket olduğunu görmek çok önemli" sözlerini kullandı.
'BANA BİR ŞEY OLMAZ'
Kendisiyle özdeşleşen 'Unutmayın ki bana bir şey olmaz" sözünü tekrarlayıp ardından "Ama bitcoine olur" diyerek, espri yaptı.
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