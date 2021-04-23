Montrö'de ikinci dalga

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 104 emekli amiral imzasıyla yayınlanan bildiriyle ilgili 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlatmıştı. 5 Nisan'da 10 emekli amiral gözaltına alınırken 4 emekli amiral de ifadeye çağırılmıştı. 14 emekli amiral sorguları tamamlandıktan sonra 12 Nisan'da adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı. Emekli amirallerden ele geçirilen dijital materyaller incelenince yeni isimlere ulaşılmıştı. Başsavcılık "bildirinin hazırlanmasında ve yayımlanmasında faaliyette bulundukları" tespit edilen beş emekli amiral ile emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan'ı "yaşları ve salgın" nedeniyle gözaltı işlemi yapmayıp ifade çağırmıştı.

NELER SORULDU?

Alınan bilgilere göre, soruşturmanın ilk aşamasındaki gibi 6 şüpheliye "Bu metni kim hazırladı?", "Hazırlanmasında bir katkınız var mı?", "Metindeki 'aksi halde' ifadesiyle ne kast edildi?", "Yayın tarihi ve saatine siz mi karar verdiniz", "Yayınlanma tarihi ve saati değiştirildi mi?" soruları yöneltildi. Emekli amirallerin de 'söz konusu bildirinin darbe bildirisi olmadığını, sarıklı amiral ve Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin düşüncelerini aktarmak için hazırlanan bir duyuru olduğunu belirtip bu nedenle imza koyduklarını anlattıkları' iddia edildi. Cumhuriyet savcılarına ifade veren 6 emekli asker serbest bırakıldı. Ancak savcılığın talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, emekli askerler hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.