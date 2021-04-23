6 ağaç kesen sanıklara 100'er ağaç dikme cezası
|23 Nisan 2021 09:35
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Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre: Kız Kulesi'nin tam karşısındaki parkta bulunan 6 yetişkin ağaç 17 Mart günü saat 02.00 sıralarında, ellerinde motorlu testereler bulunan kişiler tarafından kesildi. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen polisler, ağaçları kesen Şevki Contürk, Özden Özdemir, Sedat Çiçek, Oğuzhan Önal, Davut Çorlu ve Vedat Çörekçi'yi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada motorlu testereler de bulundu. Şüpheliler savcılıkta verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladı. Nöbetçi mahkeme her birine adli kontrolle ev hapsi cezası verdi.
100'er ağaç cezası
Şevki Contürk ve Özden Özdemir'in avukatları verilen karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağını belirterek, ilk verilen adli kontrol kararını kaldırdı. Bunun yerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu yer ve günlerde, şüphelilerin 100'er ağaç dikmeleri yönünde adli kontrol kararı verdi.
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