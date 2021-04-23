Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
|23 Nisan 2021 09:38
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, parçalı bulutlu, gece saatlerinde ise çok bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın güneyinde geceden itibaren sağanak bekleniyor.
Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
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