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Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur

Prof. Dr. Güner Sönmez, "Aşı olanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ancak bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. Sadece antikor düzeyleri değil, B ve T hücreleri de koronavirüs ile savaşmayı sağlıyor" dedi.
 23 Nisan 2021 09:42
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Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur

Hürriyet'ten Buse Özel'in haberine göre: COVID aşısı olduktan sonra sık sık antikor ölçtürmenin gereksiz olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sönmez, "T hücreleri virüse bir kez savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar savaşabiliyor. SARS'ta gördük" dedi.

Aşı yaptıran birçok kişi antikor testleriyle de bağışıklık düzeylerini ölçtürüyor. Ancak Üsküdar Üniversitesi Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez, antikor testlerinin ticari bir furya olduğunu belirterek şu uyarılarda bulunuyor:

"İnsanlar sadece antikorun koruduğunu düşünüyor ama bağışıklık sistemimizin bir antikor yanıtı, bir de hücresel yanıtı var. B ve T hücreleri viral hastalıklarda ön cephede yer alan savaşçılar. B hücreleri virüsü bir kere tanıdıktan sonra aradan ne kadar zaman geçerse geçsin virüse karşı çok hızlı antikor üretmeye devam edebiliyor. T hücreleri virüsü hemen tanıyor, hem de tüm varyantlarıyla ve savaşıp yok ediyor. Yani antikor miktarını sık sık ölçtürüp anksiyete yaşamaya gerek yok. T hücreleri virüslere karşı bir kere savunma geliştirdikten sonra çok uzun yıllar boyu tüm varyantlarına karşı etkili olacak şekilde savaşabiliyor."

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SARS'TA 17 YIL BAĞIŞIKLIK

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2003'te SARS geçiren hastalarda 17 yıl sonraki ölçümlerde bağışıklığın halen devam ettiği ortaya çıktı. Kızamıkçık aşısı olanlarda ise 34 yıldır bu bağışıklığın devam ettiği tespit edildi. Dolayısıyla COVID-19'da da herkes aşılandıktan ve T hücreleri virüsü tanır hale geldikten sonra grip gibi olacak."

T HÜCRELERİ MUTANTLARI TANIYOR

- Bir araştırmaya göre T hücreleri virüsün 52 parçasını tanıyor. Yani tüm varyantları tanıyabiliyor.

- T hücreleri basit kan tahlilleri ile saptanamıyor ancak antikorlar saptanabiliyor. Bu nedenle antikor değerleri ölçülüyor.

- T hücreleri araştırmalara göre varyantlardan etkilenmiyor. Yani savaşmaya devam edebiliyor.

- T hücreleri hastalıktan korumayabilir ancak hastalığın ağır seyretmesini önler.

- T hücrelerinin hafızası çok uzun sürelidir bu nedenle virüsü sadece bir kere tanıması yeterli.

24 SAATTE 54 BİN 791 YENİ VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 128 oldu.

Son 24 saatte 65 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 40 bin 704'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 501 bin 382, vefat sayısı 37 bin 329, ağır hasta sayısı 3 bin 463 oldu.
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