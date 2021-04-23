Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerinde 3 hükümlü yakalandı
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait hücre evlerine düzenlenen operasyonda "terör örgütü üyeliği"nden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
|23 Nisan 2021 10:27
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanması içinde bulundukları, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen ve "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezaları olan D.A, B.B. ve E.R'yi takibe aldı.
Kentte saklandıkları 3 hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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