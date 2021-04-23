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Yerli inaktif korona aşısının Faz-3 çalışması mayısta başlıyor

Erciyes Üniversitesince geliştirilen, şubatta Faz-2 aşamasına başlanan inaktif Kovid-19 aşısının Faz-3 çalışmasına geçilecek mayıs ayında yaygın aşılama yapılması hedefleniyor
 23 Nisan 2021 11:09
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Yerli inaktif korona aşısının Faz-3 çalışması mayısta başlıyor

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışmasına mayısta başlanacak.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının 11 Mart 2020'de tespit edilmesinin ardından, salgınla mücadelenin en etkili yolu olarak görülen aşının yerli olarak üretilmesi için çalışmalara hızla başlandı.

Bu kapsamda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle devam eden 18 yerli aşı çalışması bulunuyor.

Bu çalışmalardan en hızlı ilerleyeni, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısı oldu. Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor.

- VLP aşısının Faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor

Öte yandan bir inaktif aşının Faz-1 çalışmasına devam edilirken iki inaktif aşı da Faz-1'e başlama safhasında bulunuyor.

Yerli çalışmalardan virüs benzeri parçacık (VLP) aşısının Faz-1 aşaması başarıyla devam ediyor. Faz-1 kapsamında gönüllülere birinci doz uygulamasının tamamlandığı VLP aşısında şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İntranazal sprey olarak uygulanan Kovid-19 aşısının da Faz-1 aşamasına yakında başlanması hedefleniyor.

Adenovirüs temelli bir vektör aşısının da Faz-1 aşaması için araştırma ürünü üretim çalışmaları devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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