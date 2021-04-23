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Niğde'de ByLock kullandıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
 23 Nisan 2021 11:14
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Niğde'de ByLock kullandıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullananlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde 5 adrese düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, R.Ü, S.B. ve R.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, D.N.D. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
Anadolu Ajansı
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