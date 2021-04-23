KDK tavsiye etti, iş müfettiş yardımcılığı mülakat sonuçları açıklandı
|23 Nisan 2021 11:46
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KDK'den yapılan açıklamaya göre, bazı vatandaşlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Nisan 2018'de yapılan iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavının sonuçlarının aradan uzun zaman geçmesine rağmen açıklanmadığını belirterek, kuruma başvurdu.
Başvurularda bu durumun gelecekle ilgili plan yapılması, aile birliğinin kurulması ve yerleşim yerinin seçilmesi gibi hususlarda engel oluşturması sebebiyle mağduriyet yaşandığı ifade edilerek, mülakat sınavının sonuçlarının açıklanması ve hak kaybının sonlandırılması istendi.
Bunun üzerine ilgili idareyle görüşen KDK, Bakanlıktan iyi yönetim ilkeleri ile hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde başvuruyu inceleyerek mağduriyetin giderilmesini istedi.
Bakanlık, iş müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adayların Bakanlığın internet sayfasından ilan edildiğini KDK'ye bildirdi.
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