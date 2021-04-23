Bakan Çavuşoğlu: Karadeniz'in gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız
|23 Nisan 2021 12:14
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadeniz bölgesinin gerginliklerden uzak tutulması gerektiğini belirterek "Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz. Bununla beraber, son zamanlarda umut verici haberler alıyoruz, diyalog ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz." dedi.
Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisi'nin Kabulünün 10. Yıl Dönümü" vesilesiyle dün düzenlenen panelde konuşma yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, bu üçlü toplantıya ev sahipliği yaptığı ve gösterdiği sıcak misafirperverlik için Rumen mevkidaşı Aurescu'ya teşekkür etti.
"İlişkilerimiz tüm bölgeye örnek teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından da dün kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini kendisine ilettiğini belirtti.
Çavuşoğlu, Türkiye-Polonya-Romanya üçlü toplantılarının vizyoner bir girişim olarak 9 yıl önce başladığını hatırlatarak gelecek yılki 10'uncu toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını söyledi.
Bu toplantılarda değerlendirmelerde bulunmanın yanı sıra yeni projeleri de ortaya koyduklarını belirten Çavuşoğlu, bugünkü toplantıda son NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra haziranda düzenlenecek NATO Zirvesi'ni de ele aldıklarını anlattı.
Çavuşoğlu, "Bugün, birlik ve dayanışmanın öneminin altını çizmek isterim. Karadeniz bölgesi ortak evimizdir, bu bölgenin gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız. Ukrayna ve çevresindeki son gelişmelerden hepimiz endişe duyuyoruz. Bununla beraber, son zamanlarda umut verici haberler alıyoruz, diyalog ve diplomasinin galip geleceğini umuyoruz." diye konuştu.
Birlikte ele alınması gereken Afganistan, NATO 2030 stratejisi, NATO Zirvesi gibi öncelikli konular olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Tüm bu konuları ele alıyoruz ve politikalarımızı koordine etmeye devam edeceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, sözlerini Rumen ve Polonyalı mevkidaşlarını gelecek yıl düzenlenecek toplantıda Türkiye'de ağırlamayı dört gözle beklediğini vurgulayarak sonlandırdı.
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