Bodrum Emniyetinde rüşvet iddiası: Komiser açığa alındı
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan A.A. isimli bir komiser, rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındı. Adli kontrolle serbest kalan komiserin açığa alındığı öğrenildi.
|23 Nisan 2021 12:20
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Edinilen bilgiye göre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bir komiser, rüşvet suçlamasıyla teknik ve fiziki takibe alındı. Komiser A.A., Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan komiser, adliyeye sevk edildi.
Adli makamların karşısına çıkarılan komiserin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Komiser ayrıca açığa alındı. Emniyet Teşkilatı'nda amiri olduğu birimin başına ise başka bir komiser getirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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