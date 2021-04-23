Toplanması yasaktı, suçüstü yakalandılar! 724 bin lira ceza
Zonguldak'ta toplanması yasak 390 kök salep soğanıyla yakalanan 3 kişiye toplam 724 bin 272 TL ceza kesildi.
|23 Nisan 2021 12:32
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çaycuma'ya bağlı Yakademirciler köyünde 3 kişiyi, ormanlık alanda 390 kök salep soğanıyla suçüstü yakaladı.
Biyolojik çeşitliğinin artması için toplanması yasak olan salep soğanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kurum yetkilileri, jandarmanın tuttuğu tutanağın ardından Y.S. (41), M.Ç. (64) ve M.Ç.'ye (54) 241 bin 424'şer TL olmak üzere toplam 724 bin 272 TL ceza kesti.
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