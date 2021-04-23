NASA'dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı: Vay be... Güzelliğini yaşayın
|23 Nisan 2021 13:11
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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında Astronot Kate Rubins tarafından 12 Eylül 2016'da çekilen Van Gölü fotoğrafı birinci seçilmişti.
NASA tarafından heyecana neden olan ikinci paylaşım ise 22 Nisan Dünya Günü'nde geldi. NASA, 22 Nisan Dünya Günü'nde resmi sosyal medya hesabı üzerinden Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanlı Akyaka'da her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin tekne ile gezi yaptığı 'Kadın Azmağı' ile ilgili paylaşım yaptı.
NASA'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Azmak Nehri'nin güzelliğine vurgu yapılırken , "Vay be... Güzelliğini yaşayın" notu düşüldü. Çağatay Yurtyapan tarafından gönderilen Kadın Azmağı videosunun NASA tarafından paylaşılması Muğla'da heyecana neden oldu.
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