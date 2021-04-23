Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
|23 Nisan 2021 12:57
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Türkiye'nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bahçelerde kiraz ağaçlarında çiçeklerin yerini meyveler almaya başladı. Kiraz bahçelerindeki görüntü görsel şölen oluştururken, üretici ise bu yıl umutlu olduklarını söyledi. Kiraz hasadının yaklaşık 20 gün sonra başlayacağı belirtildi. Çay bardağına sığmayan büyüklüğünün yanı sıra aromasıyla beğenilen 'Lapseki Devi' cinsi ile birlikte birçok kiraz çeşidi, tüketiciyle buluşacak.
Kiraz üreticisi Cihat Gündüz, "Şu anda kiraz ağaçlarımızdaki çiçeklerimiz dökmeye başladı. Yüzde 50 çiçek, yüzde 50 kiraz taneleri dallarda oluşuyor. Bu yıl verim iyi olacak gibi gözüküyor. Havalar kiraz sezonu için iyi gitti. Kiraz ağaçlarının çiçek döneminde yağmur da yağmadı. Bu yıl kiraz hasadından çok umutluyuz. Lapseki'nin bereketli havası ve toprağı münasebetiyle kirazlarımız lezzetli bir şekilde yetişiyor. Bu da Lapseki çiftçisinin kiraz bakımını, gübreleme ve ilaçlamayı iyi yapmasından kaynaklanıyor. Bu etkenlerle birlikte Lapseki kirazımız büyüklüğüyle çay bardağına girmiyor" dedi.
Kiraz ağaçlarında oluşan görsel şölenin, tüketicinin damak tadında da şölen oluşturacağını kaydeden Cihat Gündüz şunları söyledi:
"Lapseki Devi dediğimiz 34-36 kalibre olan, çay bardağına sığmayan kirazımızın taneleri çiçeklerin ardından dalda çıkmaya başladı. Yeşil ile beyazın buluştuğu bir ağaç. İnşallah sonunda da tüketicimizin damaklarına müthiş tat verecek Lapseki Devi yaklaşık 20 gün içerisinde tüketicilerimizle buluşacak. Kirazımız aroması ve iriliğiyle dünyanın en iyi kirazları arasında yer alıyor. Şu anda kirazlarımız nohut kadar büyüklükte, 20 ile 30 gün arasında hava şartlarına göre olgunlaşmasını bekliyoruz"
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