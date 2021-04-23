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Isparta'da bir köy muhtarı görevden alındı

Isparta'nın merkeze bağlı Kayı köyü muhtarı Faruk Keleş, Valilik İl İdare Kurulu'nun kararıyla görevden alındı.
 23 Nisan 2021 13:20
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Isparta'da bir köy muhtarı görevden alındı

Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Kayı köyü muhtarı Faruk Keleş, İl İdare Kurulunun 22/04/2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile 442 sayılı Köy Kanunu'nun 33-a maddesinin 1. ve 3.bendi gereğince köy muhtarlığı görevinden çıkarılmıştır" denildi.

Faruk Keleş'in yargılandığı bir davada aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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