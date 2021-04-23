Isparta'da bir köy muhtarı görevden alındı
Isparta'nın merkeze bağlı Kayı köyü muhtarı Faruk Keleş, Valilik İl İdare Kurulu'nun kararıyla görevden alındı.
|23 Nisan 2021 13:20
|+Aa- Yazdır
Konuyla ilgili Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Kayı köyü muhtarı Faruk Keleş, İl İdare Kurulunun 22/04/2021 tarih ve 2021/13 sayılı kararı ile 442 sayılı Köy Kanunu'nun 33-a maddesinin 1. ve 3.bendi gereğince köy muhtarlığı görevinden çıkarılmıştır" denildi.
Faruk Keleş'in yargılandığı bir davada aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazı gün sayıyor
23 Nisan 2021 12:57
|Toplanması yasaktı, suçüstü yakalandılar! 724 bin lira ceza
23 Nisan 2021 12:32
|Hasar danışmanlığıyla başladığı işte oto tamircisi 'Meral usta' oldu
23 Nisan 2021 11:34
|Günlük vaka sayısı 500'ü geçen ilde, Vali uyardı
23 Nisan 2021 11:03
|800 yıllık Ulu Cami'de depremin yaraları sarılıyor
22 Nisan 2021 23:44
|23 eski EGO otobüsü elektrikli otobüse dönüştürülecek
22 Nisan 2021 23:08
|Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
22 Nisan 2021 23:07
|'Foça Tatil Köyü' için 'turizm' amaçlı kullanılsın çağrısı
22 Nisan 2021 22:36
|Ege'nin antik kentleri: Efes, Laodikya ve Afrodisyas
22 Nisan 2021 20:55
|Kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
22 Nisan 2021 18:11