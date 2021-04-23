1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

SpaceX, 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya fırlattı

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) 4 astronotu taşıyan Crew Dragon mekiğini uzaya yolladı.
 23 Nisan 2021 13:34
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Megan McArthur, Shane Kimbrough, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Thomas Pesquet ve Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Akihiko Hoshide'yi taşıyan mekik, Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden uzaya fırlatıldı.

"Crew-2" adı verilen görev, SpaceX'in NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamında gerçekleştirdiği, biri test uçuşu olmak üzere üçüncü personel taşıma görevi oldu.

SpaceX daha önce Crew Dragon mekiği ile ISS'ye "Demo-1" adı verilen bir insansız test uçuşunu gerçekleştirmiş, ardından Mayıs 2020'de "Demo-2" adı verilen insanlı test uçuşu ile iki astronotu istasyona taşımıştı.

Şirketin "Crew-1" adını verdiği görev kapsamında, Kasım 2020'de 4 kişilik astronot ekibini ISS'ye ulaştırmıştı.

"Crew-1 görevi", NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından sonra ABD'den uzaya yapılan ilk insanlı sefer olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar, bundan önce Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

- ISS'de 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor

NASA, ESA, JAXA, Rusya Federal Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

"Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere ABD'li Boeing şirketi de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fransa'daki generaller de Macron'a 'iç savaş' uyarısında bulundu
23 Nisan 2021 14:47		 BM'ye göre Akdeniz'de birkaç gün içinde 172 göçmen hayatını kaybetti
23 Nisan 2021 14:23
NASA'dan Akyaka Azmak nehri paylaşımı: Vay be... Güzelliğini yaşayın
23 Nisan 2021 13:11		 ABD'de Kongre baskını soruşturmasında en az 100 kişi daha gözaltına alınabilir
23 Nisan 2021 09:29
Akdeniz'deki tekne kazası: En az 100 düzensiz göçmen öldü
22 Nisan 2021 23:30		 Aşı sahtekarlığında ilginç detay! Pfizer iddiayı doğruladı
22 Nisan 2021 23:03
AstraZeneca aşısı olan 168 kişide kan pıhtılaşması görüldü
22 Nisan 2021 22:09		 15 yıl işe gitmeden 5.3 milyon lira maaş aldı
22 Nisan 2021 20:22
AKPM, Türkiye tasarısında FETÖ ve PKK 'terör örgütü' demedi
22 Nisan 2021 18:48		 35 bin kişilik araştırma: Korona aşısı hamileler için güvenilir
22 Nisan 2021 14:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Başdanışman Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda15:15 - Yatağa bağımlı annesiyle yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu15:03 - TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı15:00 - Gelini ile komşusunu öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: Gelme vururum14:59 - Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu14:55 - TBMM Başkanı Şentop: Güçlü Meclis, güçlü millet demektir
14:51 - Erdoğan 'Dünyanın en büyük Türk bayrağını' göndere çekti14:47 - Fransa'daki generaller de Macron'a 'iç savaş' uyarısında bulundu14:36 - Bitlis'te 2 sığınakta el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi14:23 - BM'ye göre Akdeniz'de birkaç gün içinde 172 göçmen hayatını kaybetti14:20 - Erdoğan cuma namazının ardından cemaate hitap etti14:15 - Öğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa çevirdi
14:14 - TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı14:11 - Kısa çalışma ödeneği için İŞKUR otomatik uzatma işlemi yapacak14:00 - Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı13:59 - Zonguldak'ta sağlık çalışanlarından kendilerine mektup gönderen çocuklara videolu teşekkür13:51 - Emekli hakim dolandırıcılara 400 bin lira kaptırdı
13:48 - Tekirdağ'da 'gri pasaport' operasyonunda iki kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
Bitcoin çok sert düşüşe geçti
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti
Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cep telefonuna bakarak araba kullanmak 5
tarih 1
doktor mühendis kaçıran ilçe 2
grup çalışması 1
Seğmen 2
başarı için her şeyi göze alanlar 1
kediler sahibini seçer 1
tiktok tiktok 1
kafasını kaşıyacak zamanı olmamak 1
Gömü 3
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam