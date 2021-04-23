İLBANK'tan Muğla'ya 740 milyon liralık içme suyu ve kanalizasyon desteği sağlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm merkezlerinden Bodrum ve Fethiye'nin kanalizasyon sisteminin yenilenmesi için "Sürdürülebilir Şehirler Projesi" kapsamında MUSKİ'ye 740 milyon lira kaynak aktarıldı.

Proje çerçevesinde, Bodrum'un Akyarlar, Erdemli, Turgutreis, Peksimet, İslamhaneleri ve Gümüşlük mahallelerini kapsayan 160 kilometrelik şebeke hattı ve 7 adet terfi merkezi ile ilçenin en büyük arıtma tesisi olacak Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin yapımına devam ediliyor.

İki kademeli planlanan ve toplam kapasitesi 37 bin metreküp olacak tesis, 200 bin nüfusa hitap edecek. Atık su arıtma tesisine ait 3 bin 337 metre uzunluğunda inşası yapılacak deniz deşarj hattı ile gelecek nesillere daha temiz bir deniz bırakılması hedefleniyor. Gümüşlük ile Gümbet Atıksu ve Arıtma tesislerinin modernize edilmesi için de çalışma başlatıldı.

- Fethiye Körfezi'nin kanalizasyon sistemi yenilenecek

Proje kapsamında, Fethiye'de 121 kilometrelik şebeke hattı olan Ovacık-Hisarönü kanalizasyon şebeke inşaatı sürdürülürken sistemin bağlandığı Fethiye Atıksu Arıtma Tesisinin 125 bin kişi kapasiteli ikinci etap inşaatına başlandı.

Atık su arıtma tesisinin kapasitesi 125 binden 250 bin kişilik kapasiteye çıkarılarak Fethiye'nin en az 20 yıllık arıtma ihtiyacı karşılaması planlanıyor.

İLBANK mevcut tesisin sistemlerinde yenileme ve iyileştirme de yapacak.