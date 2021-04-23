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Zonguldak'ta sağlık çalışanlarından kendilerine mektup gönderen çocuklara videolu teşekkür

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelelerinde kendilerine destek olmak için mektup ve resim gönderen öğrencilere, çektikleri videoyla teşekkür etti.
 23 Nisan 2021 13:59
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Ereğli Devlet Hastanesinde görevli sağlık personeli, hazırladıkları teşekkür videosuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin gönderdiği resim ve mesajlara yer verilen videoda, "Bu zorlu süreçte resimleriniz ve anlamlı mesajlarınızla bizleri yalnız bırakmadınız. Bu ülkenin aydınlık geleceği siz çocukların, bir sonraki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı meydanlarda coşkuyla kutlamanız için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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