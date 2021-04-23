1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan cuma namazının ardından cemaate hitap etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde cuma namazının ardından cemaate hitap etti.
 23 Nisan 2021 14:20
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

Cuma namazı çıkışında cemaate hitap eden Erdoğan, vatandaşların ramazanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok farklı günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgınında birçok yakınımızı kaybettik. Ümmet-i Muhammed'in gerçekten çok sıkıntılı olduğu ayları geride bıraktık. Halen bu sıkıntıları yaşıyoruz. Aynı şekilde tüm insanlık bunları yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, en az zararla bu belayı defetmek, bu musibetten kurtulmak için bazı kararlar aldıklarını, tedbirler açıkladıklarını dile getirerek, "Temennimiz odur ki en kısa zamanda Rabb'im bizleri bu musibetten 'Ya Hafız' ismi şerifi hürmetine muhafaza eylesin. Bizlere bu musibetten inşallah en kısa zamanda kurtulmayı nasip eylesin." dedi.

Şu ana kadar Kovid-19'dan yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, bu hastalıktan Hakk'a uğurlananların şehitler safında yer alması temennisinde bulundu.

Erdoğan, ramazanın Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği ay olduğunu ifade ederek, Kadir Gecesi'nin de coşkuyla yaşanacağını ve kutlanacağını dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Zonguldak'ta sağlık çalışanlarından kendilerine mektup gönderen çocuklara videolu teşekkür
23 Nisan 2021 13:59		 Diyarbakır'ın yarım asırdır kapalı olan tarihi 'Fetih Kapısı' açıldı
23 Nisan 2021 13:42
21 bin TL'lik çiçek dağıttı, seçimi yine kaybetti
23 Nisan 2021 11:44		 İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti
23 Nisan 2021 11:33
TRT, kütüphanenin en eğlenceli halini sesli kitap özelliğiyle kullanıma açtı
23 Nisan 2021 11:30		 Koronayı atlatan Prof. Günyeli: Beni entübe edin diye yalvarma noktasına geldim
23 Nisan 2021 11:25
Kan stokları azalan Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
23 Nisan 2021 11:00		 Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur
23 Nisan 2021 09:42
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava bekleniyor
23 Nisan 2021 09:38		 Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
23 Nisan 2021 08:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Başdanışman Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda15:15 - Yatağa bağımlı annesiyle yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu15:03 - TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı15:00 - Gelini ile komşusunu öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: Gelme vururum14:59 - Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu14:55 - TBMM Başkanı Şentop: Güçlü Meclis, güçlü millet demektir
14:51 - Erdoğan 'Dünyanın en büyük Türk bayrağını' göndere çekti14:47 - Fransa'daki generaller de Macron'a 'iç savaş' uyarısında bulundu14:36 - Bitlis'te 2 sığınakta el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi14:23 - BM'ye göre Akdeniz'de birkaç gün içinde 172 göçmen hayatını kaybetti14:20 - Erdoğan cuma namazının ardından cemaate hitap etti14:15 - Öğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa çevirdi
14:14 - TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı14:11 - Kısa çalışma ödeneği için İŞKUR otomatik uzatma işlemi yapacak14:00 - Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı13:59 - Zonguldak'ta sağlık çalışanlarından kendilerine mektup gönderen çocuklara videolu teşekkür13:51 - Emekli hakim dolandırıcılara 400 bin lira kaptırdı
13:48 - Tekirdağ'da 'gri pasaport' operasyonunda iki kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
Bitcoin çok sert düşüşe geçti
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti
Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yarım bıraktığımız kitaplar 2
başarı için her şeyi göze alanlar 1
aviyonik sistem 1
Seğmen 2
çukur 2
soundtracks 1
Misak-ı milli 2
illuzyon 2
temperli cam 2
can suyu 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam