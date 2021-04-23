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BM'ye göre Akdeniz'de birkaç gün içinde 172 göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de Libya açıklarında son birkaç günde lastik botların batması sonucu 172 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.
 23 Nisan 2021 14:23
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BM'ye göre Akdeniz'de birkaç gün içinde 172 göçmen hayatını kaybetti

Cenevre merkezli IOM'in Twitter hesabından dün gece yapılan açıklamada, Akdeniz'deki deniz kazalarında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine dair raporlar olduğunu duyurmuştu.

IOM Sözcüsü Safa Msehli, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, AA muhabirinin bu kazalara ilişkin sorularını cevapladı.

Msehli, düzensiz göçmenleri taşıyan en az 3 ayrı lastik botun Libya'dan Akdeniz'e açıldığını bu botlardan birinin iki gün önce Libya sahil güvenliğince geri çevrildiğini ama bu botta iki kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

130 düzensiz göçmeni taşıyan ikinci lastik botun ise enkazına ulaşıldığını belirten Msehli, Akdeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS'un kaza yerine vardığında onlarca cesedin yüzdüğüne tanık olunduğunu kaydetti.

Msehli, 40 kişiyi taşıyan üçüncü lastik botun ise kaybolduğunu ve bottaki tüm düzensiz göçmelerin yaşamını yitirmesinden endişe edildiğini vurguladı.

- Akdeniz'de ölümler geçen yıla göre 3 kat arttı

Böylelikle 3 lastik botta meydana gelen kazada 172 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine inandıklarını belirten Msehli, isim vermeden, arama kurtarma çağrılarını karşılıksız bırakan ülkeleri eleştirdi.

Msehli, Akdeniz'de bu yıl geçen yıla göre hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının 3 misli arttığına işaret ederek son kazalarla birlikte bu yıl Akdeniz'de yaşamını yitiren düzensiz göçmen sayısının 500'e yaklaştığını kaydetti.

- Lastik botun enkazına dün ulaşılmıştı

Akdeniz'de arama-kurtarma çalışmalarına katılan Fransız sivil toplum kuruluşu SOS Akdeniz'den dün gece yapılan açıklamada da "Bugün saatler süren aramanın ardından en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus'un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazına tanık olmak zorunda kaldı. Söz konusu botun 130 kişi taşıdığı ve zor durumda olduğu çarşamba sabahı rapor edilmişti." ifadeleri kullanılmıştı.

SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisinin olay yerine ulaşmasının ardından olay yerinde en az 10 ceset tespit ettiği ve hayatta kalan kimseye rastlanmadığı bilgisi de paylaşılmıştı.

Açıklamada, enkazına ulaşılan bot dışında iki botun daha zor durumda olduğuna dair bilgi geldiği belirtilirken bölgedeki arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir etkili bir devlet koordinasyonunun yokluğunda çok zor şartlar altında gerçekleştirildiğine dikkati çekilmişti.

STK'nın açıklamasında, 2021'in başından bu yana Akdeniz'in orta kesiminde 350'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
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