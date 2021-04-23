1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu

Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Google, TikTok ve Twitter'ın Türkiye'de limited şirket kurduklarını belirtti.
 23 Nisan 2021 14:59
+Aa- Yazdır
Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu

İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya platformlarının Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracaklarını açıklamalarının ardından Google, TikTok ve Twitter'ın limited şirket kurduğunu ve şirket bilgilerinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu.

Akdeniz, Facebook ve diğer platformların ise henüz şirket kurmamış olduklarını aktardı.

Kaynak: BBC Türkçe
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Bahşiş uygulamamı izinsiz kullanıyorlar'
23 Nisan 2021 09:33		 81 ilin döner haritası çıkarılacak
23 Nisan 2021 07:40
Türkiye'nin ilk doğalgaz depolama gemisi Hatay açıklarında
22 Nisan 2021 14:09		 'Elektrik şirketlerine yapılacak yardım faturaya yansıtılacak' iddiası yalanlandı
22 Nisan 2021 14:04
Esnafın yüzde 65'i borçlu
22 Nisan 2021 10:07		 Pandemi 'veresiye defteri' dönemini de bitirdi
22 Nisan 2021 07:05
OYAK, Sagra, Saralle ve Tadelle markalarını satın aldı
20 Nisan 2021 18:17		 Maliyet artışı tüketiciyi de firmaları da vuruyor
19 Nisan 2021 07:50
Kripto para piyasasında Bitcoin çöküşü
18 Nisan 2021 14:16		 Kanal İstanbul'a Montrö formülü
17 Nisan 2021 09:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - Babası tarafından nehre atılan çocuk hastanede hayatını kaybetti15:30 - Başdanışman Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda15:15 - Yatağa bağımlı annesiyle yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu15:03 - TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı15:00 - Gelini ile komşusunu öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: Gelme vururum14:59 - Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu
14:55 - TBMM Başkanı Şentop: Güçlü Meclis, güçlü millet demektir14:51 - Erdoğan 'Dünyanın en büyük Türk bayrağını' göndere çekti14:47 - Fransa'daki generaller de Macron'a 'iç savaş' uyarısında bulundu14:36 - Bitlis'te 2 sığınakta el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi14:23 - BM'ye göre Akdeniz'de birkaç gün içinde 172 göçmen hayatını kaybetti14:20 - Erdoğan cuma namazının ardından cemaate hitap etti
14:15 - Öğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa çevirdi14:14 - TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı14:11 - Kısa çalışma ödeneği için İŞKUR otomatik uzatma işlemi yapacak14:00 - Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı13:59 - Zonguldak'ta sağlık çalışanlarından kendilerine mektup gönderen çocuklara videolu teşekkür
13:51 - Emekli hakim dolandırıcılara 400 bin lira kaptırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
Bitcoin çok sert düşüşe geçti
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti
Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tiktok tiktok 1
mağduru değil faili karartma 1
hüngür hüngür ağlamak 3
hayatı renkli kılmak 3
aviyonik sistem 1
keratin 4
Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması 6
Misak-ı milli 2
silikon kepçe ya da kaşık 2
kediler sahibini seçer 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam