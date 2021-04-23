Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu
Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Google, TikTok ve Twitter'ın Türkiye'de limited şirket kurduklarını belirtti.
|23 Nisan 2021 14:59
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İnternet hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya platformlarının Türkiye'de yasal temsilcilik bulunduracaklarını açıklamalarının ardından Google, TikTok ve Twitter'ın limited şirket kurduğunu ve şirket bilgilerinin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandığını duyurdu.
Akdeniz, Facebook ve diğer platformların ise henüz şirket kurmamış olduklarını aktardı.
1. Sosyal medya platformları Türkiyede yasal temsilcilikler bulunduracaklarını açıkladıktan sonra Google, TikTok ve Twitter (dün) limited şirketler kurdular ve bu şirketlerin bilgileri Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlandı. Facebook ve diğerleri ise henüz şirket oluşturmadı. pic.twitter.com/zSQtRZwKjqYaman Akdeniz (@cyberrights) April 23, 2021
Kaynak: BBC Türkçe
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