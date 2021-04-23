Gelini ile komşusunu öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: Gelme vururum
|23 Nisan 2021 15:00
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Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Çiğiltepe köyünde meydana geldi. Nurettin Gültekin, İstanbul'a çalışmaya giden oğlu Uğur'un eşi Filiz Gültekin ile komşusu Kamil Çetin'i yatak odasında uygunsuz yakaladı. Tabancasını alan Nurettin Gültekin, gelinine ve Çetin'e ateş etti ardından da jandarmayı arayıp, haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Filiz Gültekin ve Kamil Çetin'in cansız bedenleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Nurettin Gültekin ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Nurettin Gültekin'in savcılık ifadesinde olaya ilişkin "Gece hayvanlara bakmak için besihaneye gitmiştim. Geri döndüğümde gelinin odasından sesler geldiğini duydum. Gelinin odasına gittim, kapıyı çaldım. Kapıyı 10 dakika kadar açmadı. Silahımı aldım. Gelinin odasının kapısı açılınca içeri girdiğimde sedirin altından 'Gelme, gelirsen vururum' diye sesler geldi. O tarafa doğru ateş ettim daha sonra gelin, üzerime saldırdı. Ona da ateş ettim, gerisini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.
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