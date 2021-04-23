1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan TBMM, 101 yıl önce açıldı- Milli iradenin tecelligahı olan TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı
 23 Nisan 2021 15:03
+Aa- Yazdır
TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı

Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Büyük Millet Meclisi, 101 yıl önce açıldı. Milli iradenin simgesi olan TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı.

Düşman işgali altındaki Anadolu ve Rumeli topraklarında, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatacak ve Cumhuriyete giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 101 yıl önce 23 Nisan'da açıldı. TBMM'nin açılışı, kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri oldu.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmasının ardından, Mondros Mütarekesi'ne rağmen ülkenin işgal edilmeye başlanması üzerine Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı.

Amasya Tamimi ile Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar, "ulusun egemenliğini yine ulusun sağlayacağı"nı ortaya koydu.

1919 sonbaharında yapılan seçimlerden sonra Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de, 168 üyesinden 162'sinin katılımıyla toplandı. Mustafa Kemal, Erzurum mebusu seçilmişti ancak o Ankara'da kaldı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti yanlısı milletvekillerinin çoğunlukta olduğu bu Meclis, 28 Ocak 1920'de yaptığı gizli oturumda Misakımilli'yi kabul etti. İstanbul'un 16 Mart'ta işgali ve Milli Mücadele yanlılarının tutuklanmaya başlamaları üzerine milletvekilleri ve aydınlar, Ankara'ya kaçmaya başladı.

Mebusan Meclisi de 18 Mart'ta son kez toplanarak, Meclisin süresiz olarak tatil edilmesini kararlaştırdı.

Mustafa Kemal, 19 Mart 1920'de yayımladığı genelgeyle "Ankara'da olağanüstü yetkili bir Meclis"in toplanacağını duyurdu.

Genelgede, "Ulusun bağımsızlığını ve devletin kurtarılmasını sağlayacak önlemleri düşünüp uygulamak üzere ulusça olağanüstü yetki verilecek bir Meclisin Ankara'da toplantıya çağrılması ve dağıtılmış olan mebuslardan Ankara'ya gelebileceklerin de bu Meclise katılmaları" istendi.

Bu amaçla yapılacak seçimle belirlenen milletvekilleri ile dağıtılan Osmanlı Mebusan Meclisinden kaçarak Ankara'ya gelebilenlerden 84'ü, ilk Mecliste yer aldı. Mustafa Kemal, 22 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılışını duyurduğu genelgesinde ise bundan böyle "bütün sivil ve askeri makamların ve bütün ulusun emir alacağı en yüksek kat"ın bu Meclis olacağını kaydetti.

23 Nisan 1920'de, Hacıbayram Camisi'nde cuma namazı kılınıp, kurbanlar kesildikten sonra ilk TBMM, İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapılan binada açıldı. Cumhuriyete giden yolda büyük adımlar atılmasını sağlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101 yıl önce 23 Nisan'da açılması, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinin en önemli safhalarından biri oldu.

- Milli iradenin simgesi

TBMM, açıldığından bu yana milli iradenin yansımasının simgesi oldu. Ülkenin bağımsızlığını yöneten ve yürüten, milletine devlet ve vatan kazandıran TBMM, bu özelliği ile dünya parlamentoları arasında ilk ve tek" olma özelliğini taşıdı.

TBMM'nin İlk Başkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1 Mart 1920'de Meclisin 4. toplantı yılının açılışında da bunun önemine dikkati çekti.

Atatürk'ün sözleri tutanaklara şöyle yansıdı:

"Hep birlikte bakışlarımızı, vicdanımızın merkezi olan millete dikelim. Orada erdemin, vefa ve içten bağlılığın, yenileme arzusunun, egemenlik aşkının ve geleceğin sönmeyen ateşi yanmaktadır. Bu kutsal ateş, kendi içindeki bilgisizlik ve karanlığı yakacak ve bağımsızlığımızın önüne dikilecek olan bütün engelleri yıkacaktır. Efendiler, millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığın önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenileme arzusu önünde, her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır, çökmedir."

- Meclis darbecilere geçit vermedi

Milli iradenin tecelligahı olan TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında tarihinde ilk kez bombalanan ve ağır silahlarla ateş altına alınan Meclis, ikinci kez gazilik şerefine nail oldu. FETÖ mensupları o gece Meclis'i ayrıca tanklarla kuşattı.

Milletvekilleri darbe girişimi karşısında onurlu ve güçlü bir duruş göstererek, milli iradenin tecelligahı olan TBMM'ye sahip çıktı. Meclisin bu tavrı, milletin gönlüne ve tarihin şanlı sayfalarına altın harflerle kazındı.

Hain darbe girişiminin izlerini halen taşıyan Meclisin, bombalanan bölümleri müzeye dönüştürüldü.

Ülkenin en zor dönemlerinde millet iradesinin muhafızı olan Meclise çok sayıda ülkeden gelen heyetler, 15 Temmuz darbe girişiminde Meclisin bombalanan bölümlerini de ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başdanışman Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda
23 Nisan 2021 15:30		 TBMM Başkanı Şentop: Güçlü Meclis, güçlü millet demektir
23 Nisan 2021 14:55
Erdoğan 'Dünyanın en büyük Türk bayrağını' göndere çekti
23 Nisan 2021 14:51		 CHP, Thodex hakkında Meclis araştırması açılmasını istedi
23 Nisan 2021 12:43
Bakan Yanık, 23 Nisan'da koltuğunu çocuk evinde kalan Azad'a devretti
23 Nisan 2021 12:38		 Bakan Çavuşoğlu: Karadeniz'in gerginliklerden uzak tutulmasını sağlamalıyız
23 Nisan 2021 12:14
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
23 Nisan 2021 08:45		 Skandalın perde arkası ortaya çıktı! Miçotakis itiraf etti
23 Nisan 2021 07:54
İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor
23 Nisan 2021 06:40		 AK Parti logosunu 23 Nisan için değiştirdi
23 Nisan 2021 01:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:32 - 'Ağlayan gelin'i koparana 80 bin lira ceza15:32 - Babası tarafından nehre atılan çocuk hastanede hayatını kaybetti15:30 - Başdanışman Ertem: Kripto para düzenlemeleri yolda15:15 - Yatağa bağımlı annesiyle yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu15:03 - TBMM, kurulduğu günden bu yana en büyük darbeyi FETÖ'den aldı15:00 - Gelini ile komşusunu öldüren kayınpederin ifadesi ortaya çıktı: Gelme vururum
14:59 - Google, TikTok ve Twitter, Türkiye'de limited şirket kurdu14:55 - TBMM Başkanı Şentop: Güçlü Meclis, güçlü millet demektir14:51 - Erdoğan 'Dünyanın en büyük Türk bayrağını' göndere çekti14:47 - Fransa'daki generaller de Macron'a 'iç savaş' uyarısında bulundu14:36 - Bitlis'te 2 sığınakta el bombası ve yaşam malzemesi ele geçirildi14:23 - BM'ye göre Akdeniz'de birkaç gün içinde 172 göçmen hayatını kaybetti
14:20 - Erdoğan cuma namazının ardından cemaate hitap etti14:15 - Öğretmenin görev aşkı, hastane odasını sınıfa çevirdi14:14 - TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplandı14:11 - Kısa çalışma ödeneği için İŞKUR otomatik uzatma işlemi yapacak14:00 - Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
13:59 - Zonguldak'ta sağlık çalışanlarından kendilerine mektup gönderen çocuklara videolu teşekkür
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
Bitcoin çok sert düşüşe geçti
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti
Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aviyonik sistem 1
yarım bıraktığımız kitaplar 2
Biri koronayı toparlayıp bir belgesel hazırlasa 1
B.A 1
Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarılması 6
evden çalışmak 1
multi 1
Felah 1
iftarda kıymalı pide 1
bir ünite kan verene bir porsiyon büryan 1
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam