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Babası tarafından nehre atılan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde babası tarafından nehre atıldığı ileri sürülen 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 23 Nisan 2021 15:32
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Babası tarafından nehre atılan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Cizre ilçesinde 15 Nisan'da psikolojik tedavi gören H.M'nin Dicle Nehri'ne attığı ileri sürülen ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan 3 yaşındaki oğlu K.M. Batman'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, eşinden boşanan ve bir yıldır psikolojik tedavi gören H.M, Bırca Belek Parkı'nda dolaştırdığı 3 yaşındaki oğlu K.M'yi Dicle Nehri'ne atmış, vatandaşların çabalarıyla nehirden çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Polis ekipleri, baba H.M'yi gözaltına almıştı.
Anadolu Ajansı
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