Merhum Vali Yazıcıoğlu'nun makam aracı cip satışa çıkartıldı

NEDEN ERKEKLER KADINLARDAN DAHA ÇOK HASTA OLUYOR? Dünyanın hemen her ülkesinde erkekler kadınlara oranla daha sık hastalanıyor! Erkeklerin sorunu sadece sık sık hastalanmak olsa neyse, yaşam süreleri de kadınlara oranla daha kısa kalıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun bugünkü yazısına göre bu iki şansızlığın arka planında ?10 mühim erkek yanlışı? var. İşte o yanlışlar...