MEB yurt dışında yaşayan Türk çocukları için sesli hikaye kitabı hazırladı
|23 Nisan 2021 15:38
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, yurt dışında yaşayan ve iki dil konuşarak büyüyen çocukların ana dilini geliştirmesi için 14 sesli hikaye kitabı hazırladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yurt dışındaki çocukların okullarda gördüğü Türkçe ve Türk kültürü dersi öğretim materyallerine uyumlu olarak 8 seviyede 14 sesli hikaye kitabı kaleme alındı.
Çocuklara doğru Türkçe ile okuma alışkanlığı kazandırılması ve onların olası okuma zorluklarının üstesinden gelebilmesine yardımcı olunmasının hedeflendiği kitaplarda, kültür öğelerinin yanı sıra gelenek-görenekler, tarihi unsurlar, dini ve milli bayramlara ilişkin bilgiler yer alıyor.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl'ın hikayeleri yazdığı ve Gökben Çalışkan'ın seslendirdiği kitaplar, "www.eba.gov.tr/dil-ogrenimi/turkce/hikaye-kitaplari" adresinde erişime açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kitapların yurt dışında yaşayan çocuklara 23 Nisan armağanı olduğunu belirterek, "Yurt dışında okuyan sevgili çocuklarım, bizim sevgi bağımızda fiziksel mesafelerin hiç önemi yok. Sizleri, her satırında ülkemize yapacağınız güzel bir yolculuğun beklediği hikaye kitaplarımızla buluşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
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