Yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandıran 2 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle kandırarak dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.
|23 Nisan 2021 15:44
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İddiaya göre, şüpheliler D.B. (20) ve F.C. (26) telefonla aradıkları E.A.E'ye (70) banka hesaplarındaki paranın FETÖ tarafından yurt dışına çıkarılacağını söyledi.
Zanlılar, yaşlı kadına hem evindeki hem de banka hesaplarındaki parayı kendilerine teslim etmesi halinde birikimlerinin korunacağını belirtti.
Şüphelilerin hesabına 100 bin lira havale eden E.A.E, farklı tarihlerde İstanbul'a giderek zanlılara 500 bin lira ve 247 bin doları teslim etti.
E.A.E, bir süre sonra dolandırıldığı şüphesiyle Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.
Ekipler, teknik takiple adreslerini tespit ettikleri zanlıları İstanbul'da yakaladı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne getirilen D.B. ve F.C'nin işlemleri sürüyor.
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