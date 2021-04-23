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Çanakkale'de kamyonetin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kamyonetin çarptığı Suriye uyruklu çocuk yaşamını yitirdi.
|23 Nisan 2021 15:56
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Fatih Mahallesi Çam Sokak'taki evlerinin önünde oynayan Suriyeli Rımas Tel Cıbnıy'e (2), henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir kamyonet çarptı.
Kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarken, yaralanan çocuk çevredekilerin yardımıyla Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından teknik takip çalışması başlatan polis ekipleri, kamyoneti kullandığı iddia edilen sürücüyü gözaltına aldı.
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