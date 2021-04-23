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'Muska yazma' bahanesiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi yakalandı
Kütahya'da "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.
|23 Nisan 2021 16:00
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İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Altıntaş ilçesinde bazı şüphelilerin para karşılığında "muska yazma" bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin kent merkezi ve Oysu köyündeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada muskalar, muska yazımında kullanılan bazı malzemeler ile 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler R.U, Y.E. ve B.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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