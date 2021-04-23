Bakan Koca, sosyal medya hesabından 23 Nisan sürprizi yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik bir öğrencinin sırası gelen herkesi Kovid-19 aşısı olmaya çağırdığı video paylaşıldı.

Koca, saat 16.04'te sosyal medya hesabından hesabından yaptığı paylaşımda, 16.15'te açıklama yapacağını duyurdu.

Açıklama merakla beklenirken Daha sonra 16.15'te yapılan videolu paylaşımda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakan Koca'nın yerine geçen bir çocuğun açıklama yaptığı görüldü.

Videodaki çocuk, Kovid-19 salgınıyla mücadelede sırası gelen herkesin aşı olmasını istedi, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyanlara teşekkür etti.

Videonun sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuk, bu bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.