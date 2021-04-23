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İmamoğlu milli eğitim müdürü için 'Zavallı' dedi. Valilik açıklama yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 23 Nisan töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya tepki gösterdi. İmamoğlu, Levent Yazıcı için "zavallı" dedi. İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur"
 23 Nisan 2021 16:19
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İmamoğlu milli eğitim müdürü için 'Zavallı' dedi. Valilik açıklama yaptı

İMAMOĞLU'DAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE: PARAN YOKSA İSTE, ZAVALLI!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'de düzenlenen törende organizasyonun özensiz yapıldığını belirten İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tören alanında sohbet ederken, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'yı kınadığını söyledi.

İmamoğlu, "Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste. Zavallı" dedi. Aynı özensizliğin geçen yıl da olduğunu söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'a yakışmıyor. Özensiz bir insan. Değerlerine sadık bir insan olduğunu düşünmüyorum" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ: BU İFADELER YAKIŞIKSIZ

İstanbul Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene ilişkin, "Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur." açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan açıklamalar nedeniyle bazı hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğunun doğduğu belirtildi.

Saat 09.00'da Beyoğlu'ndaki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenen "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" törenleri dahilinde çelenk töreni icra edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur. Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz."

Açıklamada, törenle ile ilgili esas ve sorumlulukların yer aldığı "23 Nisan 2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İstanbul kutlama programı" ekine de yer verildi.
Anadolu Ajansı
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