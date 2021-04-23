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Milliyet Gazetesi: 51 il daha büyükşehir olacak

Milliyet Gazetesinde yer alan haberde, AK Parti'nin 3 yıldan fazladır üzerinde çalıştığı yerel yönetimler düzenlemesine göre 51 şehre daha büyükşehir statüsü verilmesi bekleniyor. 81 ilin tamamının büyükşehir belediyesi yapılmasıyla yeni kurgulanacak sistemde illerde "tek tip" yönetim sistemine geçilmesi planlanıyor.
 23 Nisan 2021 16:47
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Milliyet Gazetesi: 51 il daha büyükşehir olacak

AK Parti, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesinde 30 büyükşehir dışında kalan diğer 51 il belediyesinin statüsünü de büyükşehir statüsüne getirmeyi gündemine aldı.

Kurgulanacak yeni sistemde, Türkiye'de yalnızca "il belediyesi"ne sahip olan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanı, il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetecek. Merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyeleri kurulacak. Büyükşehir belediyesi aracılığıyla kentin bütün olarak planlanması sağlanacak.

3 YILDAN FAZLADIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Mevcut durumda Türkiye'de toplam nüfusu 750 binden fazla olan illerin il belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebiliyor. Türkiye'de büyükşehir statüsünde 30 il bulunuyor.

AK Parti'nin, 3 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı yerel yönetimler düzenlemesinde daha önce büyükşehir statüsü için nüfus şartının aşağıya çekilebileceği ifade ediliyordu. Ancak önceki gün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yeniden gündeme gelen düzenlemede 81 ilin de "büyükşehir belediyesi" statüsüne çekilmesi üzerine çalışma yapılması kararlaştırıldı.

TEK TİP YÖNETİM SİSTEMİ

Büyükşehir olmayan illerde yer alan köylere götürülecek hizmetlerin il özel idareleri tarafından yürütülmesinin, "devlet hizmeti" bakımından sıkıntılara neden olduğu ifade edilirken, yeni kurgulanacak sistemde illerde "tek tip" yönetim sistemine geçilmesi planlanıyor.

Yeni sistemde Türkiye'de "il belediyesi" bulunan 51 şehirde artık merkez ilçe için seçilen belediye başkanının, il belediyesini değil yalnızca merkez ilçeyi yönetmesi; merkez ilçeler de dahil olmak üzere tüm illerde üst bir yapı olarak büyükşehir belediyelerinin kurulması öngörülüyor.
Milliyet
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