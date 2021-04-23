İşte Güneş'in 230 megapiksellik fotoğrafı
|23 Nisan 2021 16:50
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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS), Güneş'in ve Ay'ın önünden geçerken çektiği fotoğraflarla dikkat çeken astrofotoğrafçı Andrew McCarthy yine şaşırttı.
McCarthy nisan ayının başında yeni ultra keskin bir güneş teleskobu kullanarak, Güneş'in "nefes kesen detaylarını" fotoğraflamak için binlerce görseli üst üste yerleştirdi.
230 megapiksel fotoğraf
Astrofotoğrafçının, bu ayrıntıları yakalamak için neredeyse 100 bin ayrı güneş fotoğrafı çekmek zorunda kaldığı vurgulandı. Fotoğrafların birleştirilmesi sonucu ise Güneş'in 230 megapiksel bir fotoğrafı ortaya çıktı.
Öte yandan, ilk olarak 6 Ekim 2020'de Uluslararası Uzay İstasyonu'nu, Dünya ile Güneş arasından geçerken yakalamak isteyen McCarthy, fotoğrafı çekmek için biri beyaz ışık filtreli diğeri hidrojen-alfa güneş teleskopuna bağlı iki dürbün kullandığını açıklamıştı.
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