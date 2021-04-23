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'Tunceli'de vatandaş patates soğanı almadı' iddialarına yalanlama

Tunceli Valiliği: "İlimize teslim edilen ürünler, bir hafta gibi kısa bir sürede vatandaşımızı da rencide etmeyecek şekilde ilimiz genelinde belirlenen yaklaşık 6 bin hanenin tamamına bizzat hanelerinde teslim edilmiştir"
 23 Nisan 2021 16:59
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'Tunceli'de vatandaş patates soğanı almadı' iddialarına yalanlama

Tarım ve Orman Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tunceli'ye gönderilen ürünlerle ilgili bazı yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı yazılı ve görsel basın organları ile sosyal medya hesaplarında, Bakanlıkça dünya genelinde yaşanan salgın sürecinde üreticiye ve vatandaşa destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisince tedarik edilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere kente gönderilen ürünlerin, geri gönderildiği şeklinde haberlerin yayımlandığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimize teslim edilen ürünler, bir hafta gibi kısa bir sürede vatandaşımızı da rencide etmeyecek şekilde ilimiz genelinde belirlenen yaklaşık 6 bin hanenin tamamına bizzat hanelerinde teslim edilmiştir. Hem üreticimizi hem de vatandaşımızı gözeten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli olmak üzere, tedarik ve dağıtımda emeği geçen herkese ilimiz adına şükranlarımızı sunarız."
Anadolu Ajansı
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