Doktorlar köy köy dolaşıp çocukların bayramını kutladı

Beyaz önlüklerini giydiler. Ellerinde balonlarla köy köy dolaştılar. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde görevli doktorlar çocukları unutmadı. Salgın nedeniyle okullarına gidemeyen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Hediyeler dağıttı.

"Onların mutluluğunu görünce bizde mutlu olduk"

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdül Rıdvan Kulu, "Onlara maskeden, hediyeden, kitaptan oluşan setler verdik. Bayraklar, balonlar hediye ettik. Çocuklar çok mutlu oldular. Onların mutluluğunu görünce bizde mutlu olduk." diye konuştu.

Hediyelerle mutlu olan çocuklar doktorlara teşekkür etti.

''Okulumuz kapalı ama doktor amcalar bize şeker, çikolata, bayrak verdiler 23 Nisan için. Onlara çok teşekkür ederiz.''

''Hastalıktan dolayı okullarımız kapandı ve 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz. Doktor amcalarımız bize oyuncak getirdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz.''

Doktorlar, çocukları tedbirlerin önemi ile ilgili de bilgilendirdi.