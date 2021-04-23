1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Taha Akgül, 'Avrupa güreş tarihine' geçti

Milli güreşçi, elde ettiği 8. Avrupa şampiyonluğuyla Bulgar Valentin Yordanov ve Rus Buvaysa Saytiyev'i geride bıraktı
 23 Nisan 2021 18:13
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda elde ettiği 8. altın madalyayla Avrupa güreş tarihine geçti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya, serbest stil 125 kiloda 8. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanını elde etti.

Serbest stilde, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Bulgar Valentin Yordanov'un 7, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu Rus Buvaysa Saytiyev'in 6 Avrupa şampiyonluğu var.

Yordanov ve Saytiyev'i geride bırakan milli güreşçi, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonalarında altın madalya kazandı.

Taha Akgül sakatlığı nedeniyle geçen sene Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılamadı.

Milli güreşçi, 8 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra 2014 yılında Taşkent'te ile 2015'te Las Vegas'ta Dünya Şampiyonu ve 2016 Rio'da olimpiyat şampiyonu oldu.

Taha Akgül'ün 2013 Akdeniz Oyunları, 2013 Dünya Üniversite Oyunları ve 2019 Askeri Olimpiyat Oyunları şampiyonlukları da var.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu
21 Nisan 2021 22:08		 Galatasaray evinde 4 maçtır kazanamıyor
21 Nisan 2021 21:02
Bitiş düdüğü çaldı, saha karıştı!
21 Nisan 2021 20:52		 Cüneyt Çakır EURO 2020'de düdük çalacak
21 Nisan 2021 20:11
Beşiktaş'a bir çelme de Sivasspor'dan
20 Nisan 2021 21:09		 Milli güreşçi Süleyman Atlı, Avrupa şampiyonu oldu
20 Nisan 2021 19:55
TFF'den maçlara iftar ayarı
20 Nisan 2021 17:05		 A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu
20 Nisan 2021 14:26
Bakan Kasapoğlu'ndan Avrupa Süper Lig'i açıklaması
19 Nisan 2021 17:49		 Fenerbahçe Başakşehir'de müthiş bir galibiyet aldı!
18 Nisan 2021 21:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:57 - AK Parti'nin 23 Nisan logosunu çizen 12 yaşındaki Simay, tasarımını anlattı18:50 - Kanserden vefat eden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı18:49 - 2021 LGS'de, soru sorulacak konular belirlendi18:45 - Bartın Valiliği: Temaslı veya pozitif olan memurların durumu sorgulansın18:43 - Antikor oluşmasa bile aşı sizi korur18:40 - Bakan Selçuk, tedavi gören çocuklarla 23 Nisan şenliğinde buluştu
18:34 - Kahramanmaraş'ta 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı18:27 - Kısıtlamayı deldi, ceza yedi, polise 'Vicdansızlık' dedi18:13 - Taha Akgül, 'Avrupa güreş tarihine' geçti18:10 - 45 yaşındaki müzik öğretmeni koronaya yenik düştü17:58 - Doktorlar köy köy dolaşıp çocukların bayramını kutladı17:47 - Darbe imalı bildiri soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
17:37 - Okul müdürü balkonuna kurduğu ses sistemiyle 23 Nisan kutlaması düzenledi17:30 - 5 kişinin öldüğü kazada şoförün idrar örneği döküldü, uyuşturucu testi yapılamadı17:21 - Bakan Soylu: Thodex'in kurucusunun 31 milyonuna el konuldu17:16 - Üç ilimizde bazı bölgeler karantinaya alındı17:13 - Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan ve Pakistan'a FETÖ teşekkürü
17:07 - Yüksek sesle konuşma cinneti: 2 ölü 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memurların yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Yeni Bakana işçi ve memur zammı görevi
Gülben Ergen'in kripto para pişmanlığı
1 yıl hapis yatan öğretmen, emniyetin 'yok' dediği yazı ortaya çıkınca beraat etti
Bitcoin çok sert düşüşe geçti
İçişleri Bakanlığından Cuma namazı açıklaması
Egzos gazı ölçümünde süre değişikliği
Eşinin uçak biletini bütçeden ödeten belediye başkanı Sayıştay'a takıldı!
Thodex'in kurucusu için Kırmızı Bülten çıkarıldı
Gümrük ve Dış Ticaret personelinin nakillerinde 2 önemli düzenleme
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sedef hastalığı 1
her işi kendi yapan müdür 4
kediler sahibini seçer 1
pabuç pahalı 1
Türk mukavemet teşkilatı 1
geri dönüşüm 4
oyuncu 1
timsah gözyaşı 2
pijama paçasını çorabın içine sokmak 2
ebleh 2
SON İLANLAR
İstanbul Kiptaş 2 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnşaat 4 İşçi Alacak
Tokat Artova Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 16 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi 5 İşçi Alacak
TÜBİTAK, AR-GE personeli 7 İşçi Alacak
Kütahya Tepecik Beton Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Alınpınarı Yapı Geçici 1 İşçi Alacak
Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi Geçici 1 İşç iAlacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam