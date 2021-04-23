Kısıtlamayı deldi, ceza yedi, polise 'Vicdansızlık' dedi
|23 Nisan 2021 18:27
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Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından geni güvenlik önlemleri alınırken şehirde adeta kuş uçurtulmadı. Çalışmalar kapsamında Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri Cüneyt K. (49) idaresindeki 68 DY 874 plakalı Hyundai marka otomobili durdurdu. Sürücü ve izin belgesi sorgulaması yapan polis ekipleri sürücünün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini tespit etti. Kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 TL para cezası uygulanan sürücü görevi başındaki polis memurlarına "Vicdansızlık" diye tepki gösterdi. Polis memurları kısıtlama ve çalımalar hakkında bilgi vermek istese de sürücü ısrarla markete gitmek istediğini belirterek cezadan kurtulmaya çalıştı. "Biz ne yiyeceğiz? Ne içeceğiz?" diye polis memurlarına soran sürücü polis memurlarının "En yakın market" demesi üzerine, "Var, mahallemizde var. Ama şu market yok sadece" diye cevap verdi. Sürücüye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.
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